Empresarios, fundamentales para el desarrollo de México: AMLO

“Ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas, ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto que es dinero del pueblo y hacer negocios, nada más que al servidor público le deben de interesar mucho los negocios públicos, no los negocios privados”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles, desde Palacio Nacional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Toman transportistas carreteras del estado

“Además quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México, no se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios. Pero no ayuda la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción, se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables”, aseguró.

Como ejemplo cuestionó “por qué si en España tienes un margen de utilidad del 15%, aquí tu margen de utilidad va a ser de 150%. Bancos, grandes corporaciones, venían a hacer su agosto, como si México fuese tierra de conquista”.

En ese sentido indicó que “vamos a estandarizar, esa es la globalidad, por qué vamos a pagar más los mexicanos por servicios, de toda índole, que lo que se paga en otros países. ¿Nada más por la protección del gobierno a estas empresas? ¡No! ¿Para que hablen bien los del país? ¡No!”.

“Sí llegar a acuerdos y muchos lo están entendiendo. No estamos cerrados, sí queremos que haya acuerdo y en todos los casos no va a haber abusos de autoridad, nada, todo legal, por eso contamos con la reforma a la Ley Eléctrica. Porque si no, con el mismo marco legal, pero con amenazas, o con otros métodos, los hubiésemos convencido. No, por la fuerza nada, auténtico estado de derecho”, puntualizó.