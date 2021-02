Garantiza AMLO apoyo a los maestros

“Vamos a seguir apoyando a los maestros, no se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin el maestro, una de las cosas absurdas de la reforma educativa era que querían imponer una política educativa sin los maestros. Cómo mejorar la enseñanza sin el maestro, sin la maestra, si son los que están en el aula, los que transmiten el conocimiento”, señaló el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador en la “mañanera” de este jueves.

“Vamos a continuar con el proceso de transformación y como todos sabemos es fundamental la educación para el desarrollo y el bienestar. Aun con la pandemia, que llevamos padeciendo”, reiteró.

Indicó que en primer lugar se está dando un trato digno a los maestros, que no tiene que ver nada más con el salario o lo material.

“Ya no se insulta al maestro como se hizo durante el periodo neoliberal, ya no se denigra. Porque en el plan de privatizar la educación del modelo anterior se tenía que descalificar la educación pública, eso incluía a los maestros, culparlos del atraso educativo del país. Si estaba mal era porque los maestros no trabajaban, porque había mucho ausentismo, porque eran revoltosos. De ahí surgió la campaña en contra de las normales públicas, las rurales, en contra de Ayotzinapa, todo eso”, afirmó, al tiempo que aseguraba que esa política ya no prevalece.

“Cualquiera podía ser maestro, con la idea de cancelar las normales, ya en la nueva legislación queda establecido que los maestros de las escuelas tendrán que ser egresados de las normales y que todo el que egrese de una normal tiene garantizada una plaza”, subrayó.

“Lo primero son los maestros, qué resultados hemos tenido, desde luego hay una situación muy especial por la pandemia, que nos llevó a suspender las clases presenciales, pero no ha habido protestas de maestros, como era antes, porque se canceló la mal llamada Reforma Educativa, porque no era mejorar la calidad de la enseñanza lo que buscaban los neoliberales”, dijo.