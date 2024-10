Así utiliza Google Maps los datos para guiarte a tu destino

Los croquis dibujados para orientarte sobre cómo llegar a una entrevista de trabajo o las cartulinas pegadas en las calles para indicar dónde es la fiesta de XV años han quedado atrás. Desde hace casi dos décadas Google Maps ha tomado ese terreno para guiar a su destino a cualquier persona con un celular en la mano.

Ahora las invitaciones a las fiestas en su mayoría son digitales e incluyen un link que geolocaliza el punto exacto del sitio. En el imaginario colectivo eso es garantía de que nadie se va a perder, o al menos eso intentamos. Google Maps nos ha guiado en las calles de las ciudades de todas las maneras: en auto, caminando, en transporte público y en bicicleta.

Sebastián Hiernaux, líder de Alianzas Estratégicas para Google Maps, ha trabajado durante 14 años para que todo aquel que abra la app conozca las alternativas que tiene para llegar a su destino.

“Hay algo que me impresiona y es cómo ha eliminado barreras y ha hecho sumamente fluida la capacidad de explorar otros lugares, en otros idiomas, inclusive con otros alfabetos, en los que yo nunca he estado previamente”, dice en entrevista para la Organización Editorial Mexicana (OEM).

¿Y cómo se mapea el país?

Hiernaux explica que inicia con una combinación de factores, como la concentración de usuarios y sus búsquedas, que indican la necesidad de brindar esa información. Por ejemplo, si la compañía detecta un alto volumen de búsquedas relacionadas con una nueva carretera o un aeropuerto recientemente inaugurado, es probable que priorice la actualización del mapa en esa zona.

La elección de zonas a mapear también está influenciada por la disponibilidad de información actualizada y precisa. Hiernaux explica que Google Maps utiliza diversas fuentes de datos, incluyendo información pública de autoridades, datos de terceros, de compañías privadas e información generada mediante algoritmos e inteligencia artificial.

“Todo esto entra en juego y al combinarlo tenemos una buena idea de dónde es muy importante para nosotros hacer estos mapeos en concreto. Lo que nosotros hemos detectado es que en los últimos años, sobre todo en meses ya muy recientes en concreto, es que en el sureste mexicano hay una cantidad muy considerable de obras de infraestructura y que la gente está preguntando ‘cómo llego de aquí, acá, dónde se inauguró una carretera nueva’ o aeropuertos también”, cuenta.

Un ejemplo de ello es el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, inaugurado en diciembre de 2023 en Tulum. Para asegurar una representación precisa, Google Maps trabajó en conjunto con las autoridades locales para obtener datos actualizados sobre su ubicación, infraestructura y accesos.

Hiernaux añadió que además de la ubicación del aeropuerto, Google Maps mapeó las rutas de acceso, incluyendo caminos principales y vías de servicio utilizadas durante la construcción. También añadió puntos de interés como la terminal de pasajeros, la terminal de carga, estacionamientos y la torre de control.

El equipo denominado Trekker, poseé un disco duro, dos antenas GPS y un dispositivo movil. Con un peso aproximado de 19 kilos, se realizan la captura de imágenes. / Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro.com

“Yo lo describiría (a Google Maps) como uno de los mejores ejemplos de cómo la evolución continua de la tecnología va mejorando nuestras vidas hasta el punto de volverse invisible y que a veces no nos damos cuenta de que está ahí y, sin embargo, está funcionando. Cuando logras que un servicio sea tan funcional, que para ti todo esto se da de una manera natural, es cuando creo que estás teniendo un impacto, cuando tienes un gran producto que la gente simplemente ya lo toma como algo natural en su rutina cotidiana”, confía el ejecutivo de Google.





Visión 360: la herramienta para mapear constantemente los cambios

La selección de áreas a mapear es continua y refleja los cambios constantes de cada territorio. Para ello, Google utiliza vehículos equipados con cámaras que recorren las calles y capturan fotografías para Street View, una herramienta incluida en Maps con la que se puede ver en 360 grados el estado más reciente de las calles y también regresar en el tiempo para conocer cómo lucían.

Eso lo logra en colaboración con las autoridades locales y los usuarios, pues de ahí obtienen información sobre nuevas construcciones, ciclovías, sentidos de calles y otros cambios relevantes.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el equipo de Street View no ha ingresado desde 2009 a las calles de Tepito donde se concentra el comercio, pero sí ha mapeado las zonas donde su vehículo puede entrar.

Este año, de acuerdo con el calendario de trabajo, Street View planea recorrer los alrededores de Cuernavaca, en Morelos; también Torreón, Monclova, Saltillo y Piedras Negras, en Coahuila y Uruapan, Morelia y Zamora, en Michoacán.

Google utiliza vehículos equipados con cámaras que recorren las calles y capturan fotografías para Street View, una herramienta incluida en Maps con la que se puede ver en 360 grados el estado más reciente de las calles. / Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro.com

Hasta julio pasado, el calendario también contemplaba recorridos del “carrito” de Street View, como se le conoce popularmente, en Chilpancingo, Atoyac de Álvarez y Tixtla de Guerrero, en Guerrero, pero ese plan ya no aparece en su proyecto. Google mantiene fijado en su blog un mensaje en el que explica que “por motivos ajenos a su voluntad (clima, carreteras cerradas, etc.), es posible que nuestros coches no operen o se produzcan pequeñas variaciones”.

Google Maps también funciona como guía de turistas

Google Maps también se ha convertido en un socio de viajes que permite a los usuarios explorar lugares desconocidos, encontrar restaurantes y conocer su calidad, puntos de interés a visitar y obtener información a detalle sobre el transporte público para que la experiencia de viaje sea más fluida e independiente.

“Tengo la capacidad de saber dónde estoy, cómo me desplazo, a dónde quiero ir a comer y qué cosas tengo que ver. Se ha vuelto un gran acompañante en todas estas aventuras. Para mí, al igual que como lo mencionaste, es impensable el ir de viaje y no consultar Google Maps y sobre todo en mi caso planear bien mi ruta previamente”, afirma Sebastián Hiernaux.

La “magia” de esta herramienta, agrega Sebastián, es que los guías locales son clave para complementar con detalles adicionales la información inicial aportada por Google.

Ellos contribuyen al mapa añadiendo puntos de interés que no fueron incluidos en la primera etapa de mapeo, como tiendas, restaurantes o talleres artesanales y enriquece la experiencia de otros usuarios, quienes pueden descubrir lugares que de otra manera podrían pasar desapercibidos.

¿Hay lugares en México que no tienen mapa? Probablemente, responde Sebastián.

“Probablemente lo hay, no sabría decirte cuál, pero si no tenemos nosotros una capacidad de mapear el 100% del territorio, entonces hay algunos lugares que estamos trabajando. Tenemos una flotilla de algunas docenas de vehículos que se mueven, pero lo que nos ocurre mucho es que para cuando terminan de hacer el mapeo de una región y se van a otra, muchas cosas han cambiado el país, se está moviendo de una forma muy acelerada. Entonces para cuando terminan una región completa, a lo mejor no lo sabíamos pero ya hay un par de carreteras nuevas, ya se abrieron pasos a desnivel.

“Siempre tenemos que revisitar nuestros planes y los planes de este tipo de proyectos no creas que son planes de 12 meses, son planes muchas veces a cuatro o cinco años para decir: ‘bueno, a ver cómo nos vamos moviendo’ y cuando terminamos volvemos a empezar”.