Hospitalizan a Luis Donaldo Colosio Riojas por problemas en la espalda

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue hospitalizado este miércoles, luego de sufrir un fuerte dolor en la espalda y piernas.

En un video difundido en sus redes sociales, el propio senador dijo que solo se trataba de “la edad” y que no era nada grave.

“Empecé con un dolor muy fuerte en la espalda, piernas, ya me checaron y al parecer no tengo nada grave”, apuntó el legislador.

Política “México el día de hoy sigue con hambre y con sed de justicia”: Colosio Riojas

En el video expresó: “Buenos días, ¿cómo están familia? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte, desde la espalda, pierna, ya me checaron y al parecer no tengo nada grave”, remarcó.

Coosio Riojas compartió con sus seguidores en redes sociales su situación de salud./ Foto: Instagram Luis Donaldo Colosio Riojas

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Su padecimiento se da en el marco de un intenso debate en el Senado, en el que se discuten dos importantes reformas constitucionales en materia energética y ferroviaria que extenderá la sesión hasta la madrugada.