Javier Corral denuncia a Maru Campos por su intento de detención en CDMX

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua y próximo senador de Morena, denunció a la actual gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y al titular de la Fiscalía Anticorrupción de ese estado, Luis Abelardo Valenzuela y a quienes resulten responsables de haber ordenado su detención ayer en la colonia Roma en la Ciudad de México.

“He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte”, dice en un comunicado el ex gobernador de Chihuahua.

El exgobernador es acusado de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

México Fiscalía de CDMX niega colaboración para detener a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua

Anoche elementos de la Fiscalía Anticorrupción chihuahuense se presentaron en el restaurante “Gin Gin” de la colonia Roma en la capital mexicana para detener al exgobernador Javier Corral Jurado, quien se encontraba cenando.

Al lugar llegó el encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acusó que esa orden de aprehensión no contaba con el respaldo de las autoridades capitalinas y se llevó Corral en una camioneta particular.

“Soy Ulises Lara, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (...) Ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, 14 de agosto, lo damos por recibido, pero no lo hemos respondido (...) Decidimos no colaborar”, dijo Ulises Lara a los elementos de la Fiscalía de Chihuahua que esperaban detener al exmandatario.

Te podría interesar: Audiencia de Javier Corral por presuntos actos de corrupción se realizará el 23 de julio

Esta mañana a través de su cuenta de X el próximo senador morenista señaló que las autoridades de Chihuahua buscaron detenerlo ilegalmente.

“Las autoridades del Estado de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país”, dice su publicación.

El pasado viernes 5 de julio de 2024, la Secretaría de la Función Pública Estatal notificó al ex gobernador chihuahuense sobre el proceso en su contra y lo citó para el 23 de julio a una audiencia para desahogar pruebas, sin embargo, Javier Corral no acudió y en su lugar envió a su representante legal.

A la Opinión Pública:



Con motivo de los hechos ocurridos la noche de ayer 14 de agosto de 2024, me permito compartir lo siguiente:



1. He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) August 15, 2024

Javier Corral asegura que no ha cometido ninguna delito y que si se lo permiten las autoridades lo podría demostrar, incluso dijo que el Gobierno de Chihuahua está sometido a chantajes.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, enfatiza en su publicación.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Javier Corral enfrenta además, un proceso administrativo luego de que la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua lo acusó de adquirir una propiedad en Ciudad Juárez, la cual no incluyó en su declaración patrimonial y no explicar su procedencia.