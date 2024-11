Jorge Romero es el nuevo dirigente nacional del PAN

Jorge Romero Herrera será el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), luego de imponerse en la votación realizada entre la militancia de la institución este domingo.

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN informó que, con el 91.7 por ciento de las casillas computadas, Romero Herrera obtuvo en su favor el 80 por ciento de la votación.

"Con el 91.7 por ciento de las casillas computadas; el 80 por ciento de los votos para Jorge Romero y el 20 por ciento para Adriana Dávila", informó la Comisión Organizadora de la elección interna del Partido Acción Nacional.

México Ganamos la dirigencia del PAN: Jorge Romero se proclama líder nacional del partido

Minutos después de darse a conocer los resultados, la candidata panista por la dirigencia nacional del PAN, Adriana Dávila, cuestionó la jornada electoral interna que le dio la victoria a Jorge Romero Herrera y que lo convierte en el próximo líder nacional blanquiazul.

“Los números oficiales y las actas que tengo en mi poder, y que siguen llegando a nuestro Comité de Campaña, definen un resultado que favorece a mi contrincante, pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso”, dice Adriana Dávila en un comunicado.

Al ser cuestionada sobre la diferencia de cifras de participación que la candidata Adriana Dávila presentó en un comunicado, la presidenta de la Comisión Organizadora, Teresa Aranda, afirmó que cada planilla podrá presentar las impugnaciones que determine pertinentes.

"Nosotros nos estamos ateniendo nada más al tema que informan las comisiones estatales auxiliares con números duros y de la misma manera pues creo que las planillas están en su derecho de acudir a los medios de impugnación que consideren pertinentes" declaró Teresa Aranda.

Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN informa el resultado de la votación. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Dávila dijo que el Partido Acción Nacional se enfrenta a una regresión que calificó como autoritaria.

“El modelo de partido de los padroneros con el código genético marca “Yunes” NO le sirve a México. De ese modelo simulador, tramposo, corrupto y ruin solo medran unos cuantos pero daña al país, al PAN, a su militancia y, especialmente, a todos los electores que buscan en nosotros una alternativa democrática frente a la regresión autoritaria que está imponiendo el partido oficial”, subraya en su comunicado.

Además expone su inconformidad con los resultados que le dan el 80 por ciento de los votos a Jorge Romero cuando el 70 por ciento de lo panista, dice ella, no salió a votar.

🔵 Antes de conocer el resultado, Jorge Romero asegura que ganó la dirigencia nacional de @AccionNacional y promete un partido abierto a quien quiera unirse.



📹: Jorge Salcedo / El Sol de México pic.twitter.com/a3PfqgS5YB — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 11, 2024

“Nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70 por ciento de los panistas no fue a votar. El mensaje de abstencionismo de nuestros militantes es claro: las cargadas no entusiasman. La nómina de gobiernos no es suficiente para convocar. Las almas no se mueven con dinero sino con ideas y conductas dignas de ser imitables”, expone Adriana Dávila.

La panista agradeció a los militantes que votaron por ella y aseguró que esta elección no fue equitativa.

“Desde un inicio no se tuvo certeza, se violó la legalidad, y fue una elección inequitativa. Así, de esa manera, hoy ganaron”, dice el desplegado.

Adrian Dávila hizo un llamado a la nueva dirigencia para hacer del PAN una institución democrática.

En tanto en un fiesta panista en el hotel Holiday Inn de Parroquia en la alcaldía Benito Juárez, el nuevo líder nacional de PAN, Jorge Romero dio un mensaje a sus militantes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Sin temor a equivocarnos, ganamos la dirigencia del PAN”, dijo Jorge Romero quien se comprometió a recuperar al partido; ganar elecciones y hacer frente como oposición al oficialismo mexicano.

La presidenta de la Comisión Organizadora aclaró que el resultado final de la elección se dará a conocer el miércoles 13 de noviembre, así como el porcentaje de participación de la militancia y la cantidad de votos que cada candidato consiguió.