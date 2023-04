Cofepris dio a familia de Fox 63 permisos para comercializar cannabis, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes que antes de que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó 63 permisos a la familia del expresidente Vicente Fox para comercializar productos derivados de cannabis.

“A lo mejor ustedes no saben —el director de Cofepris que está haciendo la investigación—, cinco días antes de terminar el gobierno de Peña, Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría ligadas a la familia de (Vicente) Fox. Se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior”, sostuvo el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente dijo que esa información sobre el exmandatario panista “les causa un coraje tremendo. Los que hicieron esto y todavía quieren regresar”.

López Obrador agregó que Fox tiene intereses económicos en la legalización del cannabis.

“Hay interés económico, porque su Dios es el dinero. Es un tema que debe tratarse, ojalá nos ayude Hugo (López-Gatell)”, en esta información, subrayó el presidente.

“Apenas ayer me informaron, es que todos los días se descubren este tipo de cosas y se va presentar denuncia, claro que sí”, adelantó el mandatario federal sin dar más detalles.

"Eres el gran mentiroso", responde Fox

Por su parte, el expresidente Vicente Fox reaccionó en su cuenta de Twitter con descalificaciones contra López Obrador: "Eres el gran mentiroso de las mañaneras".

Asimismo, retó al actual mandatario federal a presentar las pruebas o "callarte el hocico".

Fox afirmó que esta acusación es una mentira más porque afirma no tener licencia para productos derivados de cannabis.

LÓPEZ, UNA MENTIRA, MAS..... NO TENGO NINGUNA LICENCIA DE CANNABIS!!

ERES UN PINOCHO, NARIZ LARGA Y MENTIROSO VONSTITUDINARIOO!!

REVISA COFEPRIS ES TU PROPIA INFORMACIÓN. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 11, 2023 LÓPEZ NO PIERDAS EL TIEMPO EN DEDISCUTIR SOBRE LA FAMILIA FOX........

PORQUE NO LEGALIZAR POR COMPLETO EL TEMA DEL CANNABIS... — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 11, 2023