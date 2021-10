Cuerpo de Octavio Ocaña será trasladado a Tabasco

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña viajó desde Tabasco, luego de ser notificado del fallecimiento de su hijo. A la entrada de la funeraria Gayosso de Santa Mónica, donde el joven actor está siendo velado de manera privada, confirmó que los dos jóvenes que iban con el actor en su camioneta están detenidos y son amigos de su hijo, "ellos lo cuidaban, pero miren cómo está la delincuencia", señaló sin abundar en detalles de la investigación.

"Todo lo dejo en manos de Dios", indicó y negó que su hijo llevara armas o drogas. "Como siempre así estamos llenos de violencia y policías corruptos, eso es lo que pasa delante de todos", agregó visiblemente afectado.

Informó que mañana a las 10:00 horas se llevará el cuerpo de su hijo a Tabasco. "Es algo que no me esperaba, una tragedia totalmente, no sabemos ni cómo estuvo", dijo al arribar a la funeraria.

Cuestionado por su opinión sobre el llamado de justicia que hizo en redes el actor Eugenio Derbez, dijo desconocer ese mensaje, "no sé, acabo de llegar. Vengo por mi hijo, él es de Tabasco y me lo voy a llevar, no voy a hacer caso de las redes porque quiero que se queden con una buena imagen, mi hijo era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño".

Compartió que diariamente hablaba con su hijo, "estoy dolido del alma, del corazón porque me quitaron un pedazo de mi alma".