Esposo de Susy Salaís, fue detenido como presunto homicida

La Fiscalía General del Estado detuvo a Waldo M.H., presunto responsable de haber privado de la vida a Susana Saláis Morales, de 24 años, quien es la pareja sentimental de la víctima y mismo que habría participado en los hechos, según las últimas indagatorias que recuperaron los elementos de seguridad.

El ahora detenido habría caído en varias contradicciones al momento de emitir su testimonio, pues declaró que el día de los hechos se encontraba en otras actividades relacionadas con su trabajo, sin embargo familiares de la víctima señalaron otra versión, por lo que se inició una investigación en su contra.

Pese a que parientes comentaron que la joven Susy habría sido asesinada y torturada por varios sujetos que ingresaron a su domicilio, se descartó esa versión y se reforzó la hipótesis de que su esposo Waldo habría sido el responsable de los hechos ocurridos el 6 de junio.

Al momento de los hechos, su pareja sentimental formuló la idea de que Susana había perdido la vida a consecuencia de un suicidio, ya que se encontraba atada de brazos y cuello, por lo cual realizó el llamado de las autoridades, cuyo primer reporte indicó el suicidio como causa de muerte.

Posteriormente los familiares denunciaron que no había muerto por un suicidio, sin embargo la Fiscalía ya se encontraba investigando los hechos, ya que la joven mujer no tenía indicios de haber muerto por un suicidio, sino por lo que se conoce como una asfixia mecánica, y no había señales de violación.

El único presunto responsable fue la pareja de la víctima, quien tras las investigaciones y con el seguimiento de cámaras del Escudo Chihuahua lograron ubicar el recorrido de Waldo y lograron determinar que podría tener relación con los hechos, lo cual se reforzó con la toma de videos, testimonios y todos los informes que recuperaron del caso.

Durante la tarde de ayer, el fiscal general César Augusto Peniche anunció la detención del presunto responsable, quien luego de varios días de análisis, recopilación de información y testimonios, lograron identificar al presunto culpable, quien habría cometido el crimen por "factores externos".

“Luego de llevar a cabo la evidencia, analistas, peritos, agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer obtuvieron información de que la joven Susy perdió la vida por factores externos; entre las diligencias realizadas se contó con el apoyo de las Cámaras Escudo Chihuahua”, refirió el fiscal general.

Comentó que para resolver el caso, se obtuvieron testimonios, estudios, análisis de la actividad de las personas, la unión lógica de los hechos recabados de las entrevistas, que fue lo que generó la convicción sobre la responsabilidad de la pareja sentimental, quien ayer fue detenido por agentes investigadores.

"En consecuencia, se solicitó la orden de aprehensión a un juez de control y el día de hoy hemos capturado a la persona señalada, quien tendrá que comparecer ante un juez para que se determine su situación jurídica", comentó el fiscal general al anunciar la detención del presunto responsable.

Este homicidio generó una serie de movilizaciones por parte de activistas y familiares, que llegaron a medios nacionales por la relevancia del caso, pues la familia aseguraba que se trataba de un feminicidio por un grupo de hombres que habrían entrado a su domicilio la noche de los hechos, el 6 de junio, en la colonia Los Minerales.