Exsecretaria técnica del Conacyt comparece en FGR por presunto desvío de 244 mdp

Patricia Zúñiga Cendejas, primera científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que compareció ante la Fiscalía General de la República por el presunto desvío de más de 244 millones de pesos se reservó su derecho a declarar, anunciando que presentará su defensa por escrito la próxima semana.

“Se reservará su derecho a declarar. Va rendir su declaración por escrito. Pedimos que en ocho días posteriores a que nos entreguen los recibos de la carpeta […] Nos van a mandar digitalizadas las constancias de las carpetas y ya con eso nos defenderemos”, dijo Antonio Sánchez Reyes, abogado de la científica.

De acuerdo con el abogado, se trata de 10 tomos de las investigaciones de la Fiscalía en la que confirma la acusación contra Zúñiga, por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Sin embargo, dijo no poder más detalles debido a que “estamos apercibidos de no revelar ningún dato de la carpeta, por lo cual no podemos decir nada”.

Finalmente, luego de asegurar que Zúñiga no ha solicitado ningún amparo, especificó que solicitaron a la Fiscalía comparecer en dos ocasiones antes de este día.

“Dos veces solicitamos comparecer y de la Fiscalía no tenemos nada de qué quejarnos. Nos hizo caso, nos citó y nos dio el derecho a defendernos”, dijo fuera de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

De acuerdo con la denuncia, Zúñiga se desempeñó como Secretaría técnica de Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, a través del cual se dio el presunto desvío de recursos, se presentó en compañía de su abogado Antonio Sánchez Reyes en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Se trata de uno de los 8 de los 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Conacyt que la FGR busca procesar por presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Para este miércoles, además, se tiene programada la cita de Gabriela Dutrént, secretaria técnica del Foro, misma que será a las 13:00 horas. La comparecencia de los científicos ocurre luego de que la FGR, por segunda ocasión, solicitara la aprehensión de 31 científicos e investigadores sin éxito, luego de que el juez consideró que no había argumentos sólidos en su contra.

