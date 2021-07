Israel niega frenar extradición de Zerón

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, rechazó ayer que el Gobierno israelí esté obstaculizando la extradición a nuestro país de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

El jueves pasado, el diario The New York Times publicó un artículo en el que aseguraba que un conflicto diplomático entre México e Israel estaría beneficiando a Zerón de Lucio.

El medio estadounidense citó a un funcionario israelí, de quien no reveló su nombre, quien aseguró que Israel no extraditaría a Zerón en represalia por la postura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de apoyar las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre posibles crímenes de guerra en el conflicto Israel-Palestina, como la muerte de manifestantes palestinos en 2018 y de civiles en Gaza.

“Con referencia al artículo publicado en el New York Times… quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos", indicó Zvi Tal en su cuenta oficial de Twitter.

El diplomático insistió que Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición. "Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí", zanjó.

Además, dijo, el objeto del diálogo entre las autoridades competentes israelíes y mexicanas es asegurar que la petición de extradición "sea debidamente ingresada y considerada".

"Absolutamente no existe ningún retraso en este asunto de parte de lado israelí", concluyó.

México lleva meses trabajando en la extradición desde Israel de Tomás Zerón.