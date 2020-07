Niega libertad bajo fianza a César D.J. en Florida

Luego de que se realizará la segunda audiencia en contra del ex gobernador César Horacio D.J., la Juez Federal decidió no otorgar la libertad bajo fianza en los Estados Unidos, según dio a conocer el Consejero Jurídico Jorge Espinoza, al término de la audiencia.

"El ex gobernador seguirá detenido, no se le otorgó fianza y se fijo un fecha preliminar para el 31 de agosto" comentó luego de que culminará la segunda audiencia, donde la defensa pretendía que el ex mandatario cumpliera con las acusaciones en libertad condicional.



César Horacio continuará recluido en el estado de Florida, pero el proceso de extradición seguirá pendiente hasta que lo resuelva el juez en Miami.