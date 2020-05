NosotrasTenemosOtrosDatos: la marea verde y púrpura exige justicia en redes sociales

Con el hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos mujeres se manifestaron en redes sociales para evidenciar la violencia de género contra las mujeres luego de que el gobierno federal minimizara este fenómeno durante el confinamiento por el Covid-19.

La manifestación se enmarca en el feminicidio de Diana Carolina Raygoza de 21 años, quien cursaba el tercer grado de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, sin embargo fue hallada sin vida en un domicilio de Tepic.

La cuenta de Twitter Nosotras Tenemos Otros Datos fue contundente al sentenciar que: "Las mujeres no 'aparecemos' sin vida, a las mujeres no asesinan y lo hacen con la saña y odio que les otorga la impunidad. #NosotrasTenemosOtrosDatos exigimos #JusticiaParaDiana y para todas las mujeres asesinadas en el país. #EstadoFeminicida".

No❗️las mujeres no “aparecemos” sin vida, a las mujeres no asesinan y lo hacen con la saña y odio que les otorga la impunidad. #NosotrasTenemosOtrosDatos exigimos #JusticiaParaDiana y para todas las mujeres asesinadas en el país. #EstadoFeminicida pic.twitter.com/8nMCasWI90 — Nosotras Tenemos Otros Datos (@TenemosDatos) May 25, 2020 #NosotrasTenemosOtrosDatos

🔥🆘 160.73 al día son brutalmente golpeadas, con lesiones que ponen en peligro su vida, lo que representa feminicidios en grado de tentativa. #GobiernoMentiroso #EstadoFeminicida pic.twitter.com/XXtMb74MKf — Nosotras Tenemos Otros Datos (@TenemosDatos) May 25, 2020

La manifestación empezó a la 11 de la mañana y varias usuarias utilizaron el hashtag para evidenciar esta problemática en cuarentena, donde algunas mujeres están encerradas con su peor enemigo.

Durante la contingencia por #Covid19_mx se incrementan las violencias contra las mujeres ¿cómo? más asesinatos, llamadas de auxilio, denuncias por violencia familiar y sobrecupo en refugios. Aunque desde Palacio Nacional se minimice e invisibilice #NosotrasTenemosOtrosDatos, señaló la diputada del PRD en San Luis Potosí, Guadalupe Almaguer

Foto: Twitter | @coletivanietas

La usuaria Eduerne Ochoa mencionó que Puebla registra 52 Feminicidios oficiales, más los que no quieren reconocer y tipifican como suicidios.

La Red Nacional de Refugios A.C. detalló que durante la cuarentena: se han asesinado a más de 347 mujeres; los ingresos a #Refugios aumentaron 50%.

La violencia feminicida no está en cuarentena.

Basta de impunidad e indiferencia.

Nos queremos vivas.#NosotrasTenemosOtrosDatos pic.twitter.com/uFc5SfaBa4 — Mujeres En Movimiento | Movimiento Naranja (@MujeresMovMX) May 25, 2020

En la manifestación virtual comentaron que en “México la violencia machista termina con la vida de al menos 10 mujeres al día. Minimizar o ignorar el problema no hará que desaparezca”.

"Ya salió el reporte del Secretariado sobre llamadas al 911. Las llamadas que clasifica como relacionadas con 'violencia contra la mujer', en abril 2020 fueron 21,722. 30 por hora. Respecto de abril 2019, aumentaron 42%. Es el abril más alto desde 2016", agregó la usuaria sambk.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Tijuana es el municipio de México con más feminicidios

Con siete feminicidios en lo que va del año, Tijuana ocupa el primer lugar a nivel nacional, revelaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En segundo y tercer lugar se encuentran Puebla y Culiacán, con seis feminicidios hasta el 30 de abril pasado (últimos datos).

El Secretariado Ejecutivo señala que en los primeros cuatro meses de 2020 han sido asesinadas 70 mujeres en Baja California, en comparación con las 63 de los mismos meses de 2019.