Nuevo cargo contra Marcelo G.T. ahora por enriquecimiento de 12.6 mdp

Tras poco más de un año de permanecer en prisión por cuatro cuatro procesos penales relacionados con el delito de peculado, este dia la Fiscalia General del Eatado, girará un nuevo cargo contra Manuel Marcelo G.T. ex funcionario público, ahora por el delito de enriquecimiento ilícito por un total de 12 millones 660 mil pesos.

Según las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado, el ex Secretario de Educación, declaró en su patrimonio 12 millones 660 mil 052 pesos, que no logró justificar dentro de sus ingresos personales, por lo cual acumuló una nueva orden de aprehensión para que se desarrollara una nueva audiencia para formularle los nuevos cargos.

Según los antecedentes de los hechos, el acusado, habría recibido depósitos en sus cuentas bancarias, con lo que adquirió inmuebles y vehículo, e invirtió en negocios, por cantidades de dinero que rebasaron sus ingresos comprobados.

Actualmente, acumula 4 procesos penales en su contra por hechos de corrupción durante su desempeño como ex Secretario Particular, Ex Secretario de Educación, Director de Pensiones Civiles, entre otros más, por lo que obtuvo ingresos pero se vieron rezados por más de 12 millones de peso.