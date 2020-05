Pasan su día solas las mamás reclusas

Ayer, las 162 mujeres que se encuentran presas en el Cereso de Aquiles Serdán pasaron un Día de la Madre más difícil que otros años, ya que la contingencia sanitaria les impidió recibir visitas de sus hijas, hijos y mamás; sólo cuatro internas pudieron estar con sus hijos menores de tres años, que viven con ellas en el Cereso femenil, porque así lo permite la ley.

A diferencia de las mamás que pasaron su día en casa y recibieron llamadas, fotos y videos de sus hijos, quienes pagan condena tampoco tuvieron la oportunidad de recibir un abrazo virtual.

De acuerdo a datos del Sistema Penitenciario y la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, el 90% de las internas en el Cereso femenil de Aquiles Serdán son madres, mientras que en el Cereso femenil 2 de Ciudad Juárez se encuentran 221 mujeres y 11 tienen a sus hijos menores de tres años viviendo con ellas.

El delito más común entre quienes han delinquido es robo agravado, como cómplices de sus parejas, de igual forma, quienes cometen homicidio, secuestro o delitos contra la salud, lo hicieron para ayudar a su pareja sentimental.

Muchas de las mujeres, que a la fecha se encuentran privadas de la libertad, estaban embarazadas al momento de cometer el delito, o bien su embarazo se dio cuando ya se encontraban presas.

De acuerdo a la ley, en Chihuahua las madres que se encuentran en los Ceresos pueden tener a sus hijos con ellas hasta los 3 años, lo que garantiza el bienestar del menor al lado de su madre.

Cabe señalar que las internas no gozan de mayores privilegios, por lo que quienes deciden tener a sus hijos con ellas cumplen al igual que las demás con el reglamento interno que las obliga a estar a tiempo en sus pases de lista, comer a las horas establecidas por el centro y contar sólo con lo necesario para su estancia.

El sistema penitenciario en Chihuahua se compone de 11 centros, de los cuales 7 son para hombres, dos para adolescentes infractores y dos más para mujeres, ubicados en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Para que un niño pueda permanecer con su madre presa tiene que existir la condicionante de que haya nacido cuando la madre ya se encontraba cumpliendo una sentencia, o bien si la madre se embarazó dentro del penal, de esta manera la mujer embarazada lleva su gestación dentro del Cereso y por ley se le permite que su hijo viva con ella hasta que éste cumpla tres años de edad.

Sin embargo, lo anterior no es obligatorio, de tal forma que si la madre decide que el menor no debe estar con ella en la cárcel puede dejarlo a algún familiar que generalmente es la abuela materna, o algún hermano de la madre del niño, en tanto cuando no existe con quién dejarlo y la mujer no desea tenerlo con ella en prisión, es el DIF Estatal quien se encarga del niño.

A nivel nacional, cada entidad tiene un tiempo establecido para que las niñas y niños pasen los primeros años de vida al lado de su mamá, y en el caso específico de Chihuahua capital existen cuatro casos de mujeres que tienen a sus hijos con ellas, y podrán estar hasta que los pequeños cumplan tres años, tiempo en que se estima que el menor necesita de la presencia de su madre para aprendizaje de los primeros años de vida.

Cuando una mujer vive su embarazo al estar presa, ésta es monitoreada médicamente mes con mes; una vez que llega el momento del parto se les traslada a un hospital, y una vez que se recuperan regresan a la cárcel.

Los pequeños viven en prisión con sus madres, en celdas de 4 por 4 metros, sólo un poco más grandes que las celdas normales, y en ese lugar el bebé puede tener ropa diversa, cobijas, leche y otros artículos necesarios para su estancia.

Sin embargo, las mujeres que tienen a sus hijos con ellas no gozan de mayores derechos, pues al igual que las demás reclusas sólo tienen derecho a tres uniformes y un kit de limpieza personal.

Más allá de su maternidad, las internas pueden acceder a las distintas actividades que les ofrecen en este lugar, en el que de hacerlo tienen que responsabilizarse, de igual forma dar de comer a sus hijos y cumplir con las medidas internas en cuanto a horarios de comida o pase de lista se refiere.

Un día común para una mujer que vive con su hijo en prisión es levantarse y desayunar a la hora indicada, además de hacer el primer pase de lista del día, ella decide si más tarde prepara la papilla para su hijo o lo baña en otro horario, pues esto sí se les permite, toda vez que son las mujeres quienes están presas y no los menores.

Una vez que estas mujeres tienen a sus hijos con ellas pueden amamantarlos, o estar en compañía los primeros meses de la vida del pequeño y aunque muchas de ellas tienen una pena mayor a cuatro años, a partir del nacimiento de su hijo deciden tenerlos este tiempo con ellas, y hay quienes en cuanto los niños comienzan a caminar deciden darlos a sus familias.

Para lo anterior, se sugiere un proceso de adaptación en el que la mujer hace un desprendimiento del menor “poco a poco”, es decir, el penal otorga permiso para que los menores puedan salir con la familia de la reclusa y pasar unos días fuera y otros dentro del Cereso y de esta manera no sea tan difícil para madre e hijo la separación.

Sin duda, este 10 de Mayo fue un día más difícil que los anteriores que se viven en los Ceresos femeniles, pues por la contingencia por el Covid-19 se han restringido las visitas, y como medida de prevención dentro del Centro de Readaptación tampoco se llevaron a cabo festejos que año con año se organizan para festejar a las mamás que están privadas de su libertad.





*Mujeres en Cereso Aquiles Serdán: 162

*Sólo cuatro tienen a hijos pequeños con ellas

*Mujeres en Cereso 2, Ciudad Juárez: 221

*Sólo 11 tienen a hijos pequeñas con ellas

*El 90% de las mujeres presas son madres

*El 40% cometió robo (en diferentes modalidades)

*El 30% cometió delitos contra la salud (posesión simple de drogas y narcomenudeo)

*El 12% cometió homicidio

*El 10% participó en secuestro

*El 8% otros delitos

