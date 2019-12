Tras exoneración de Bartlett, CPC pide pruebas para asegurar que no hubo "preferencias"

El Comité de Participación Ciudadana exige a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que exhiba las pruebas de que no hay distingos para el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien fue exonerado la semana pasada por presuntos actos de corrupción.

En su calidad de garante de que se cumplan los propósitos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el CPC demanda que se siga el combate a la corrupción bajo los pilares de: legalidad, imparcialidad y credibilidad.

“Dicho combate no puede obviar ni trascender disposiciones del marco legal, debe exhibir evidencia de que no hay distingos para aliados o adversarios de la administración en turno y no debe dejar margen de sospecha respecto de las actuaciones de los encargados de Yam delicada encomienda”, firman en un posicionamiento conjunto de los cinco miembros del CPC.

Luego de que este fin de semana, Sandoval Ballesteros se negó a proporcionar más información sobre las investigaciones a Bartlett Díaz, como pidió en una carta el Partido Movimiento Ciudadano.

El CPC señala que las funciones de investigación en contra de administraciones actuales y pasadas, “no pueden estar sujetas a voluntades personales, sino al estricto apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanen”.

En este sentido, apuntan que el objetivo de que la Unidad de Inteligencia Financiera haya sido adjunta al SNA como invitado permanente, era para evitar las fallas en las investigaciones por parte de alguno de los integrantes del sistema, por lo que debió verificar el veredicto de la SFP.

“El espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción pretende que los alcances de una de sus instituciones, sean complementados por el resto y que así los actos que pudieran verificarse como efectivamente corruptos no escapen al escrutinio público y a la sanción debida. El énfasis a la inclusión de la Unidad de Inteligencia Financiera como invitado permanente a las sesiones del Comité Coordinador abona a este propósito, aunque su apoyo a esta causa no precise esperar a tal momento”, reclaman.

En breve el CPC convocará a la sociedad en general para que recomienden iniciativas que garanticen el buen uso de las modificaciones de las declaraciones 3 de 3, y no vuelva a haber vacíos en el presunto ocultamiento de bienes de familiares ni de conflictos de interés.