¿Karma? Sujeto agrede a taquillera y se corta con un vidrio; le suplica por ayuda

Dicen por ahí que “a toda acción, hay una reacción” y esto es exactamente lo que le pasó a un sujeto que apareció en un video, que se ha popularizado en internet, en el que se observa como rompe una ventanilla, mientras agrede a la taquillera de una central de autobuses, sin embargo, lo que más llamó la atención, fue que al final terminó suplicando a la misma mujer por que llamara a una ambulancia, al observar que comenzaba a desangrarse.

De acuerdo a la descripción del clip, los hechos ocurrieron en el estado de Oaxaca, exactamente en la taquilla Líneas Huatulco 2000, mismo que muestra cómo, al parecer, la discusión comenzó cuando sujeto le pidió a la mujer, amablemente, que le repusiera el boleto que le había prometido.

“Señorita cámbieme el boleto por favor, se lo estoy pidiendo de buena manera (…) me dijo que me podía guardar un espacio a las 5 de la tarde, con el asiento número 11”, se escucha decir al hombre que viste playera naranja, jeans, porta una mochila y que, según algunos internautas, se trata de un exmilitar.

SUJETO ROMPE VIDRIO Y AGREDE A TAQUILLERA

Posteriormente el sujeto se aprecia disgustado, motivo por el cual prosiguió a agredir a la empleada; tomó una botella –aparentemente de gel antibacterial- y la lanzó contra el vidrio que lo dividía de la mujer que lo atendía.

Después, golpeó con su puño la ventana, con la intención de alcanzar a la trabajadora, instante en el que, al parecer, se corta en el brazo. El hecho provocó que las personas que se encontraban esperando en la sala, incluidas dos mujeres cargando a un bebé, al notar la agresión de la persona, deciden salirse del lugar.

Pero no suficiente, de acuerdo a las imágenes del video, el agresor decide rodear el cubículo para intentar abrir la puerta del espacio donde se encontraba la mujer, sin embargo, al no tener éxito, solo golpea la misma en repetidas ocasiones, al mismo tiempo de que emite palabras altisonantes. Mientras, se escucha gritar a la empleada asustada: “¿Qué le pasa?, ¿Qué le pasa?”.

HOMBRE SE DESANGRA Y PIDE AYUDA

Segundos después, el agresor se da cuenta que su brazo se está desangrando, debido a las cortadas suscitadas por romper el vidrio, motivo por el cual cambia de actitud para pedir auxilio al personal, incluso le pidió a la señorita que agredió que solicite una ambulancia para socorrerlo.

“Llame a una ambulancia, señorita, en serio. Por favor, pida una ambulancia… me estoy desangrando. No me voy a morir acá, no, no, no, no, no. Una ambulancia, una ambulancia nada más por favor”, exclamó el hombre caminando al centro de la sala de espera, mientras se observa cómo se sujeta el brazo con presión, al mismo tiempo que grita “¡Ah, no es posible! ¡No! Tenía que ir a ver a mi hija”.

Según algunos medios de comunicación locales, el probable agresor fue detenido y puesto a disposición del MP en turno y minutos más tarde fue puesto en libertad; por otro lado, el hombre justificó sus acciones diciendo que tenía que llegar cuanto antes a un domicilio ubicado en Bahías de Huatulco, debido a que su exesposa le quitó el derecho a ver a su hija y esta era su única oportunidad que le dio.

VIDEO CAUSA POLÉMICA EN REDES SOCIALES

Como era de esperarse, el video causó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, pues mientras algunos expresaron su enojo hacia el hombre que inició la agresión ocasionándose un accidente, otros más, dijeron que a veces los empleados no respetan lo dicho a los clientes y solo juegan con el tiempo de las personas.

“Qué horror, seguro si no se hubiera cortado, le hubiera hecho daño a la chica. Espero le sirva de lección antes de ofender a alguien más” y “Nunca pensamos cuando estamos enojados y hacemos cosas que nos podemos arrepentir... pero es verdad que no tienen ya nadie calidad humana para poder ayudar a otra persona, nada le cuesta cambiarle su boleto a la hora que le pidió de favor”, fueron algunos de los comentarios.

