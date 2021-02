“La corrupción va pa’fuera”: AMLO

“Gozo de cabal salud”, afirmó categóricamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, al mencionar que sus adversarios y opositores aseguran que está mal de sus facultades mentales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló que este tiempo de confinamiento le sirvió para reafirmar sus convicciones, creencias y manera de pensar. “Creo que para ellos sí es algo extraño que se piense en favor del pueblo, que se tengan sentimientos de amor al pueblo, más cuando ellos tienen como verdadera doctrina a la hipocresía, un doble discurso, una doble moral”, lamentó.

Señaló que no dejará de abrazar la transformación de México, aun con el Covid y la crisis económica, “vamos a atender las dos crisis, a seguir caminando hacia la transformación, porque lo que más ha dañado a México es la corrupción. Es el principal problema, lo que da al traste con todo, por eso vivimos la paradoja, la contradicción de ser un país rico con un pueblo pobre”, subrayó.

Finanzas Chínipas y Coyame, superior a los mil pesos en salario mínimo

“Un país que tiene muchísimas riquezas naturales, que lo han saqueado por siglos y todavía es de los países con más recursos naturales en el mundo, con un pueblo excepcional, heredero de culturas, de civilizaciones milenarias, un pueblo trabajador, ahí está el ejemplo de nuestros grandes mexicanos, porque también estos tecnócratas conservadores querían hacernos creer que si no se avanzaba en México era porque nuestro pueblo era flojo, indolente”, apuntó.

“¡Falso! Ahí está el ejemplo, 40 mil 600 millones de dólares envían nuestros paisanos a sus familias. Si el pueblo fuese flojo, indolente, no saldría adelante, ni una parte. Entonces por qué no salimos, por qué el atraso, si tenemos recursos naturales, de los 200 países del mundo sólo 20 tienen petróleo y uno de esos es México. Y tenemos oro, plata, gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, litorales. Un pueblo trabajador, este es un país que se fundó hace miles de años, bueno, entonces por qué no se avanza, por qué esta monstruosa desigualdad económica, social, por qué cerca de 70 millones de mexicanos en la pobreza, la respuesta es la corrupción”, reiteró.

“No tengo duda de que si seguimos combatiendo la corrupción, si la desterramos del país, se va a lograr el renacimiento de México y ya está en proceso esa transformación. Hay que cortar de tajo con la corrupción, les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran. La corrupción se va pa’ fuera”.