Llama AMLO a gobernadores respetar acuerdo por la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores hacer valer el acuerdo por la democracia para las elecciones del próximo 6 de junio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Es un llamado para que no haya fraude, para que no se utilice el dinero del presupuesto, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos", manifestó el líder del ejecutivo federal.

Además pidió que no se compren votos, que no se repartan despensas, que dejen de hostigar a la gente, que el pueblo decida de manera libre, de acuerdo como le dicte su conciencia.

"Nada de acarreo, ratón loco, relleno de urnas, falsificación de actas; nada de que voten los difuntos, toma de casillas, nada de violencia. En especial que las elecciones transcurran en paz que no se caiga en ninguna provocación".

No obstante, resaltó que con el tiempo el pueblo de México va a hacer un hábito acudir a votar por decisión propia, sin la necesidad del acarreo.

"Ya no hay quien se deje acarrear, la mayoría de la gente está muy consciente y se puede lograr la hazaña de establecer la democracia, de ser ejemplo mundial también en este terreno".

Durante la misma conferencia, el presidente felicitó al equipo de fútbol Cruz Azul, señalando que "ya les tocaba", al coronarse como campeones de la liga MX 2021.

"Felicidades al Cruz Azul, buenos los dos goles, incluso bueno el gol del Santos, felicidades, que viva el deporte. Se les acabó el embrujo".