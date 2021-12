Llega Ómicron a México, ya hay un caso sospechoso con la variante

El Gobierno Federal dio a conocer que ya existe un caso sospechoso de la variante Ómicron en el país, el cual está siendo analizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en este mes comenzará la aplicación de la tercera dosis para adultos mayores de la vacuna contra Covid-19; sin embargo, no precisó la fecha.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró “al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica, está internado en un hospital particular, con síntomas de Covid-19, le hicieron la prueba y al parecer sí es esta nueva variante, pero está aislado porque él mismo lo pidió, se encuentra estable”.

Por lo anterior comentó que esta variante no es dañina, es decir que no es más peligrosa que las otras variantes hasta el momento, ya que este paciente que está por confirmarse, no presenta cuadros críticos.

“Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, Estados Unidos, India y en otras partes, pero eso no significa que haya más riesgos o que como se llegó a decir que era tan peligrosa esta nueva variante que no servía la vacuna, ya se ha ido aclarando que la vacuna si protege de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación mucho menos sensacionalismo para atemorizar sin elementos”. mencionó el mandatario federal

Cabe destacar que el día de ayer el jefe del Ejecutivo Federal mencionó que se ampliará la estrategia nacional de vacunación en lugares alejados del país, con la intención de inocular a toda la población y prevenir un incremento en los contagios en esta época invernal.

Al respecto refirió “yo creo vamos a comenzar este mes, porque queremos aplicar la tercera dosis previendo como siempre lo hemos dicho de que íbamos a avanzar en la vacunación porque vienen los tiempos de frío que afecta mucho, entonces tenemos que avanzar, tenemos suficiente vacunas pues somos el séptimo país con más vacunas”.