Manipulan a médicos para ponerlos en su contra, dice AMLO

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha vacunado contra la Covid a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, al tiempo que descalificó la que llamó manipulación de sus adversarios, para poner a los médicos en su contra.

“Están haciendo campaña para echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos y a los médicos privados, que no los vacunamos. Están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles”, afirmó.

Señaló que ayer se convocó a una manifestación así y no reunieron gente. “Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo querer decir: a mí me vacunas. No. Si no te corresponde, no”, recalcó.

“Tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables, claro que los médicos que están atendiendo a enfermos Covid hay que vacunarlos, fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando y se está haciendo una revisión sobre eso”, aclaró.

“Pero no es presionar, porque además, como hay elecciones, y hay un partido que quiere sacar raja de todo, los medios, los intelectuales orgánicos, los partidos de oposición, los que quieren que regrese el régimen de corrupción. Yo sí quiero que regresen, pero lo que se robaron”, dijo.