Médicos cubanos no vienen a México a quitar empleos: diplomático de la isla

"“Existen en Cuba 200 profesionales docentes de la salud que están contribuyendo con la formación del personal médico de México, lo que significa que no es el objetivo del gobierno cubano quedarse vitalicio en un país”, dice José Ángel Maury, consejero político de la embajada de Cuba, sobre la contratación de personal de salud de la isla, que ronda entre los tres mil 500 y cuatro mil que el gobierno de la Cuatroté trajo a territorio nacional.

En entrevista con El Sol de México, el diplomático —quien ocupa el segundo cargo de importancia en la embajada, sólo después del embajador Marcos Rodríguez Costa— consideró que la presencia de médicos cubanos en la República Mexicana, así como la adquisición a la isla de vacunas Abdala contra el Covid-19 y la venta de petróleo al gobierno de Miguel Díaz-Canel, han sido decisiones soberanas de México, que espera se mantengan con el nuevo gobierno de la primera presidenta mujer en México, Claudia Sheinbaum.

“Nunca vamos a un país a quitarles el trabajo a los médicos, tampoco es una imposición sino un apoyo para garantizar el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, por lo que permanecerán hasta que el gobierno de México determine lo contrario”, afirma."

—¿Qué espera Cuba del gobierno de Claudia Sheinbaum?

La relación entre nuestros países, nuestros pueblos, ha sido histórica; ha sobrevivido a todas las etapas y reconocemos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador marcó un importante momento para bien en la relación entre México y Cuba. Primero, por su proyección política en la defensa de la autodeterminación de las naciones. Entendió y reconoció en varios espacios lo que afecta el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y lo denunció, incluso hizo peticiones, porque sabemos que hizo peticiones a Estados Unidos para que el bloqueo de más de 60 años fuera levantado.

Hemos conocido la proyección que ha hecho la presidenta Claudia (Sheinbaum) de que va a continuar esa política exterior de México, de la defensa de la soberanía y de la autodeterminación, de la defensa de las causas justas de los pueblos y por supuesto, en esa línea, sin duda alguna, se continuarán fortaleciendo los lazos entre nuestras naciones, esperamos, además, que continúen existiendo puntos comunes en situaciones internacionales donde también coincidimos y claro, que se enriquezca aún más la historia de una relación positiva que ha existido siempre entre México y Cuba".

—¿Continuará la contratación de médicos cubanos como parte de la colaboración bilateral? Primero, la colaboración de médicos cubanos en México responde a un programa del gobierno mexicano que tiene que ver con el bienestar en materia de salud, o sea, la garantía de un derecho humano que es la salud pública y que se defiende muy bien en la Constitución mexicana. Hemos entendido que el gobierno de México ha buscado alternativas y soluciones para poder cumplir con el mandato de brindar este derecho humano al pueblo de México"

Actualmente se está en un proceso de incorporación de personal cubano. Andamos sobre los tres mil 500, cuatro mil médicos. Ya llevamos dos años y se ha ido aumentando en la medida en que ha dado resultado. Entendemos que ha sido beneficioso y que el gobierno de México la considera una colaboración positiva, por eso ha pedido ir aumentado el número de médicos en los lugares de difícil acceso, que es la característica, es decir no vienen…". Nunca vamos a un país a quitarle trabajo a los médicos y al personal médico de ningún país, simplemente, vamos por una petición de los gobiernos, no es una imposición que se le haga a nadie y estamos en el país hasta que el gobierno lo determine.

Pero el tema de los médicos tiene otro componente y es el de contribuir con el país que se presta a formar a su propio personal médico. Sabe, dentro de esa colaboración, existen en Cuba 200 profesionales docentes de la salud que están contribuyendo con la formación del personal médico de México, lo que significa que no es el objetivo del gobierno cubano quedarse vitalicio en un país, o que un país dependa de las potencialidades médicas de Cuba para avanzar en sus programas de salud"; el objetivo final es, precisamente, la formación del personal médico alejados de ver a la salud como una mercancía y con el principio de ver la salud como parte de un derecho humano".

—¿Ya hay nuevos contratos para la llegada de más médicos desde Cuba?

Ha sido muy reciente el inicio de la presidenta Claudia,"Hasta el momento siguen vigentes los contratos que se firmaron con el gobierno del presidente López Obrador, primero queremos concluir con estos contratos y después se renovarán según las proyecciones, prevemos que se logre satisfacer la demanda, hoy están los médicos en los estados en los que se ha federalizado el IMSS-Bienestar, o sea que no es que están en todo el país, pudiera a lo mejor extenderse la colaboración o pudiera a lo mejor acordarse una formación más intensiva de profesionales médicos que comiencen a ocupar los puestos que actualmente ocupan los médicos cubanos.

Ha habido amenazas de algunos senadores de Estados Unidos sobre sancionar a países receptores de médicos cubanos, ¿cree usted que esto puede afectar la colaboración con México y la llegada de más médicos desde la isla? Nosotros respetamos mucho a nuestros amigos. No quisiéramos que por una decisión que tengan para ayudar a Cuba se vean perjudicados. Incluso hemos tenido gobiernos amigos que nos han dicho, mira no puedo porque tengo presiones reales y nos va a perjudicar y eso nosotros lo respetamos. Agradecemos la valentía de gobiernos amigos que se arriesgan hoy al prestar solidaridad a Cuba, a tener comercio con Cuba. Agradecemos y reconocemos esa actitud de esos amigos, pero si hay una decisión que pueda perjudicar y hay una decisión soberana del gobierno de México de cambiar una política hay tal respeto con eso y nunca tampoco exigiremos ni reclamaremos esa posición porque ante todo respetamos a nuestros amigos, a los gobiernos que sabemos que tienen presiones."

—La presidenta Sheinbaum informó que la vacuna Abdala será aplicada a los niños en la campaña de vacunación invernal, ¿Cuba seguirá surtiendo vacunas a México?

Estamos en la mejor disposición de contribuir con México, con su gobierno y con su pueblo en todo lo que Cuba pueda contribuir para el bienestar de la población mexicana, para que realmente haya un beneficio para los mexicanos, ellos, los mexicanos, saben que pueden contar con nuestro país". Tuvimos la posibilidad, gracias a la historia de la biotecnología en nuestro país y gracias a la profesionalización de nuestros científicos, de contar, a raíz de la Covid-19, con 5 candidatos vacunales, de los cuales, tres se convirtieron en vacunas. Nuestra población se vacunó con nuestras vacunas cubanas. Hoy podemos decir que no entramos en ningún esquema internacional, producto del bloqueo, pero por supuesto que estamos en la disposición de apoyar este programa de vacunación. Seguro que muchos de los médicos cubanos que están aquí prestando servicios, que participaron en las campañas en Cuba, puedan apoyar para aplicar las vacunas aquí; estoy seguro que contribuirían a esta campaña de vacunación."La vacuna Abdala y la Soberana fueron las que se crearon para la Covid-19, pero Cuba ha diseñado 13 vacunas que se ponen a los seres humanos desde que nacen.

—¿Tienen la capacidad en este momento si México solicita vacunas?

Realmente tenemos la capacidad de producción. Hoy, producto del bloqueo estadounidense, estamos limitados en materias primas para producir las vacunas, nos cuesta trabajo. Pero en el momento en que se converse con el gobierno de México se tomará una decisión sobre eso, pero sí tenemos la capacidad de suministrarle a México las vacunas, evaluaremos a lo mejor alguna u otra materia prima que nos haga falta si existe un convenio".

—El gobierno de AMLO retomó la transferencia de petróleo a Cuba, ¿esta cooperación continuará?

Hasta estos momentos continúa (...) Es una decisión soberana de México el apoyo que está prestando a Cuba y" Así lo dejó en claro el presidente López Obrador. El tema del suministro de combustible está afectando la generación de energía eléctrica en nuestro país y sabemos que está enmarcado en esa política de bloqueo estadounidense.

Históricamente, México ha condenado el bloqueo en la ONU. Ya se acerca una nueva votación para fin de octubre, confían en que se mantendrá?Esperamos que se subsecuente y que se mantenga la posición que históricamente ha asumido desde que inició este proceso donde siempre ha sido unánime o mayoritario, porque siempre tenemos la oposición de EU e Israel, principalmente, pero es mayoritario el apoyo que le dan los gobiernos del mundo a la necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba, se reconoce por la mayoría de los gobiernos que es una cosa injusta que viola también normas del derecho internacional, que no tiene razón legal de ser, no tiene un sustento que justifique la permanencia de esa política.¿Qué espera Cuba de la elección en Estados Unidos?Respecto al bloqueo consideramos que ni en el corto o mediano plazo habrá cambios porque es una política muy enraizada. No consideramos que habrá cambios sustanciales, lo que no significa que vamos a dejar de luchar por el fin del bloqueo."