Morena anuncia iniciativa para blindar sus reformas constitucionales de jueces

Legisladores de Morena presentarán este martes en el Senado una iniciativa para blindar sus reformas constitucionales de acciones del Poder Judicial, luego de que la jueza Nancy Juárez otorgó una suspensión contra la reforma judicial y ordenó a presidencia eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación promulgada el 16 de septiembre.

Al concluir la reunión de legisladores de Morena con Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, precisó que la iniciativa pretende modificar el artículo 105 y 107 de la Constitución para establecer que no proceden los juicios de amparo ni los medios de control contra las reformas constitucionales.

“En unos minutos vamos a presentar una iniciativa de ley (...) que eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo en donde se establece que no procede ni el juicio de amparo ni ninguna acción derivada de ésta, como suspensiones, en contra de reformas a las Constitución y dónde se establece también que no procede ni el amparo, no acciones de inconstitucionalidad, ni controversia constitucionales contra reforma alguna y su proceso Legislativo”, dijo.

Luisa Maria Alcalde afirmó que la iniciativa busca limitar a jueces como Nancy Juárez que acusó “ha actuado de manera ilegal”, al dictar una suspensión provisional cuando la Ley de Amparo lo prohíbe.

Luisa María Alcalde llega a la reunión de Morena en un hotel en Reforma. / Fotos: Omar Flores/El Sol de México

La líder morenista indicó que el actuar de la jueza fue incorrecta por dos razones: porque la Ley de Amparo es clara en establecer que no proceden los amparos contra reformas constitucionales y porque la misma Ley establece que cuando juez pudiera tener algún interés o ser perjudicado tiene que excusarse de conocer el asunto.