Muere perro durante viaje en autobús y dueña acusa a línea de transporte

El pasado 20 de mayo, Carolinna Mh lanzó un video en vivo a través de su Facebook donde narró su triste experiencia, pues su perrito murió durante un viaje en autobús, por lo que ella responsabiliza a la línea de transporte por este hecho.

La dueña cuenta que compró un boleto de Poza Rica a la Ciudad de México y cuándo subió a la unidad de transporte se percató que no contaba con el aire acondicionado necesario para enfriar a la cajuela, donde viajaba su perrito.

SOLICITÓ AUMENTAR LA POTENCIA DEL AIRE ACONDICIONADO

Especificó que después de un tiempo notó que el autobús se encontraba en un ambiente muy caliente, por lo que acudió con el chofer junto con otro pasajero para solicitarle que subiera la potencia al aire acondicionado para que enfriara.

“Un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado y que le subiera al clima… yo en un ratito sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente no le iba a llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle al chofer porque no me escuchaba, me dijo que ya lo iba a subir”.

Contó que a pesar de que únicamente eran tres horas de camino, su perrito no pudo aguantar el ambiente tan caluroso de la unidad y lamentablemente falleció, y dijo que al llegar a la Ciudad de México varias personas trataron de auxiliarla con el fin de reanimar al peludito, pero nada se pudo hacer, pues ya se encontraba sin signos vitales.

La joven solicitó a sus amigos que compartieran el video con el fin de crear conciencia en la industria del transporte para que informen si no existen las condiciones para que viajen las mascotas en las unidades.

Con información de El Sol de Tampico

