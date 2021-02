No tuvimos crisis por falta de recursos: AMLO sobre acciones en pandemia

“Estamos destinando el presupuesto a apoyar al pueblo y lo estamos haciendo así, de manera directa, sin intermediarios, para que la gente reciba lo que por justicia le corresponde, completo. Porque anteriormente, además de que era poco lo que se destinaba al pueblo, no llegaba completo o no llegaba, se quedaba en el camino”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al comenzar su conferencia mañanera de este lunes desde Palacio Nacional.

Señaló que con una estrategia distinta a la que se aplicaba en el periodo neoliberal, de pedir créditos endeudando al país para rescatar a los de arriba

“Vamos a ahorrar, a seguir combatiendo la corrupción, a que no haya lujos en el gobierno y lo que se reúna vamos destinarlo abajo, para que no tengamos crisis de consumo, de bienestar social”.

Recalcó se ha podido salir adelante con esta estrategia, cuando hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia, aumentando su deuda, sin resolver el problema social y sin crecimiento.

“Nosotros no contratamos deuda adicional, no tuvimos crisis por falta de recursos para la gente más necesitada, no hubo asaltos, saqueos de comercios, no faltaron los alimentos, el sector agropecuario creció en un 2%. Y vamos a seguir creciendo, ya nos estamos recuperando, en enero recuperamos como 70 mil empleos, lo que va de febrero ya llevamos como 110 mil nuevos empleos. Y calculamos que va a crecer la economía este año alrededor del 5%. Nuestra economía está sana y ahora, en este trimestre vamos a destinar en tres meses alrededor de 200 mil millones de pesos abajo. Se van a adelantar recursos, porque además vienen las elecciones y no podemos entregar apoyos en la veda electoral”.