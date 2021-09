Nosotros estamos para servir a los productores de Chihuahua y del país: AMLO

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina que realiza desde Palacio Nacional, enfatizó que no hay represalias de ninguna especie contra los agricultores del estado de Chihuahua, luego del movimiento de la defensa por el agua que llegó a un punto álgido el 8 de septiembre de 2020, y añadió, que el gobierno federal está al servicio de los trabajadores del primer sector.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Que no se queden con la idea de que nosotros estamos en contra de los agricultores de Chihuahua, porque hicieron el movimiento para que no se entregara el agua a Estados Unidos y que por eso ya los tenemos castigados. No. Ahí lo que pasó es que nosotros tenemos que cumplir, porque es un convenio internacional y no nos convenía dar motivo para una represalia, porque nos iba a afectar mucho”, manifestó el presidente López Obrador.

El movimiento por la defensa del agua para impedir más extracciones a las principales presas chihuahuenses que son tributarias al río Bravo, registró un punto álgido el 8 de septiembre de 2020, cuando los productores tomaron la presa La Boquilla para desalojar a elementos de la Guardia Nacional, para impedir que se extrajera más agua de los embalses cuya agua ya había sido concesionado para uso de riego en los sembradíos del Distrito 005, en la región Centro-Sur del estado.

Chihuahua Se han ensañado con los productores de La Cruz: Mario Mata

Como saldo de la jornada, elementos de la Guardia Nacional atacaron con disparos de arma de fuego a Jessica Silva Zamarripa y a su esposo Jaime Torres, privando de la vida a la joven madre, y dejando con lesiones permanentes al productor nogalero, y en estado vulnerable a los cinco hijos del matrimonio. Hasta el momento, el crimen sigue impune.

También, fueron arrestados tres agricultores del municipio de La Cruz, Chihuahua, quienes han permanecido más de un año y un mes en prisión, con cargos que se consideran sin sustento, pues son equiparables al delito de terrorismo. También se giró una orden de aprehensión contra el líder activista por la defensa del agua, y productor lechero de la zona Centro –Sur, Andrés Valles Valles, quien enfrenta su proceso legal en prisión.

Foto: Cortesía / Gobierno Federal

Por la falta de agua provocada por la agresiva sequía del 2020 y las extracciones a las presas de agua ya concesionada, sólo fue autorizado un 30% de agua para riego, reduciendo un 70% la capacidad de siembra en el estado de Chihuahua, con repercusiones para los agricultores y ganaderos.

Aunado a lo anterior, se ha sumado a la problemática nacional que azota al campo, como la reducción del presupuesto federal, y el rezago para trámites ante la Comisión Nacional del Agua, por la ineficiencia del sistema de Conagua Digital, con una afectación que se estima en 100 mil trámites estancados, y consecuencias como la inaccesibilidad para re inscribirse al Registro Público de Derechos de Agua, con el que los usuarios de riego reciben una tarifa preferencial eléctrica por dedicarse al sector de la agricultura, y que al no recibirlo, su actividad resulta incosteable para la producción de alimentos.

“Teníamos una razón, y ellos, lo vieron de otra manera, y también, se metieron politiqueros que nunca faltan y eso enrareció la situación. Pero nosotros estamos para servir a los productores de Chihuahua y a los productores de todo México”, finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.