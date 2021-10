Federación inmunizará a todos los menores de 12 a 17 años

La Federación vacunará a todos los menores de 12 a 17 años, aún sin comorbilidad, lo anterior tras emplazamiento de un juez federal. "Vamos a cumplir con todos esos mandatos y obligaciones", resaltó el presidente de la República, aunque criticó el actuar de los jueces y a las personas que han interpuesto amparos para acceder a la vacunación.

Esta mañana, durante la rueda de prensa matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario manifestó que se incluirá en el plan nacional de vacunación anticovid a todos los menores aunque no cuenten con alguna comorbilidad, como lo establecía de manera inicial el plan nacional de vacunación.

Lo anterior luego de que la Secretaría de Acuerdos en Funciones de Juez Séptimo de Distrito del Estado de México, emplazara al gobierno federal a modificar el esquema de vacunación a raíz de un amparo interpuesto por un particular.

En este sentido, AMLO señaló que se habrá de acatar cualquier instrucción u obligación que se derive, una vez que dichos recursos entren en vigor, con lo que confirmó que se habrá de inmunizar a todos los menores de 12 a 17 años.

No obstante, criticó el actuar de los jueces y la forma en que se están llevando los amparos, los cuales se utilizan para proteger a una persona y no se puede expandir para proteger a una colectividad, anteponiendo el interés particular sobre el bien común.

Señaló que por años el poder judicial se ha impuesto a proteger a los ricos y corruptos, y pruebas recientes de ello es la eliminación de la prisión preventiva a los delincuentes fiscales bajo el supuesto de violentar sus derechos humanos.

Asimismo lanzó una crítica a las personas que han interpuesto amparos por considerar que son gente sin ninguna necesidad, que tiene los medios para acceder a un abogado.