Acusaciones a Cabeza de Vaca son falsas y sin pruebas: Marko Cortés

Las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca son falsas y sin pruebas contundentes, aseguró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien remarcó que la solicitud de desafuero contra dicho mandatario por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) “tiene un claro tinte político electoral”.

El dirigente del PAN manifestó que siempre estarán a favor de la ley y se respetará cualquier decisión que se ejecute por una autoridad judicial, “pero no podemos permitir un Estado de Derecho a modo y a gusto del gobierno. México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del ejecutivo”.

A nombre de los integrantes de su partido, remarcó su “profundo rechazo a cualquier persecución política que se pretenda hacer contra cualquier opositor al mal gobierno y contra nuestros mandatarios locales, herramienta que por lo general utilizan los gobiernos autoritarios para debilitar a la oposición”.

Cortés Mendoza también acuso a Morena de estar “acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales”.

Agregó que la solicitud de desafuero contra García Cabeza de Vaca es parte de una “cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México”.

