Alejandro Rojas pide que se audite a Ramírez Cuéllar, dirigente de Morena

Luego que Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional interino de Morena, ordenó que se audite a su antecesora, Yeidckol Polevnsky, el aspirante a la presidencia nacional de este mismo partido, Alejandro Rojas Díaz Durán, pidió que el INE audite también a Ramírez Cuéllar.

Rojas advirtió que si Ramírez Cuellar investiga a Polevnsky, también él debe ser investigado, pues afirmó que está disponiendo de los recursos millonarios del partido y de los comités estatales de manera extremadamente opaca para colocar candidaturas en todo el país.

“Los recursos de los comités estatales hoy son controlados directamente por Ramírez Cuéllar, quien está concentrando las prerrogativas millonarias locales y federales”, dijo el ex secretario de Turismo capitalino en entrevista con El Sol de México.

Al subrayar que no hay información de lo que ocurre en Morena, resaltó que este partido “es más opaco que una bola de boliche y no es transparente".

"No era con Yeidckol ni lo es con Alfonso, por lo que exijo auditorías a ambos”, afirmó.

Subrayó que el actual dirigente de Morena también es opaco y no publica en qué gasta el dinero del partido.

“Alfonso (Ramírez) está designando representantes para perfilar candidatos en todo el país y los está enviando con recursos del partido, sin tener la facultad para hacerlo y utilizando los recursos públicos y eso yo también lo voy a auditar”, advirtió.

Rojas explicó que el diputado con licencia “no quiere dejar el control del partido y utiliza el mecanismo de la autoría contra Polevnsky, alentado realmente por Bertha Luján”, su rival política en Morena.

Añadió que una prueba de ello es que el sobrino de Bertha Luján, Alfonso Tiscareño Luján, está coordinando la auditoría y eso, sostuvo, “más que auditoría parece venganza política”.

Subrayó que no defiende en nada a la ex dirigente morenista ni a su grupo político, pero argumentó que el ataque contra Polevnsky se relaciona con el proceso que abrió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido contra el gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa.

“¿Por qué se le echan encima a Barbosa? Él tampoco es santo de mi devoción, dice cada babosada que nos ha puesto en ridículo. Pero sabemos que su hada madrina es Yeidckol y realmente lo que está haciendo la Comisión, que no tiene nada de honesta ni de justicia, porque el señor que la preside (Héctor Díaz-Polanco) era perseguido por sus ideas en su país República Dominicana y ahora es el inquisidor mayor que nos persigue a todos, a mí ya me quiso expulsar”, recordó.

Consideró que Díaz-Polanco “es un radical que no respeta la Constitución, porque persigue a quienes defendemos nuestros derechos políticos y partidistas”, acusó Rojas al calificar que “es un represor” y hoy está de lado de Bertha Luján y antes estuvo de lado de Polevnsky.

Agregó que Díaz-Polanco, como antropólogo, no tiene la preparación para estar al frente de la CNHJ y “es una veleta que va donde está el poder” y ahora él, está a disposición de Luján y Ramírez Cuéllar, porque “quieren lastimar a los aliados de Yeidckol en todo el país con estas auditorías, para controlar aún más a Morena”, externó.

“A quien se ponga al brinco, le echan la auditadora” con Tiscareño Luján, por lo que cuestionó el que se estén permitiendo investigaciones a modo en el partido.

“No pueden ser juez y parte, y menos la familia, cuando quien encabeza la auditoría es un sobrino”, dijo al recordar que Morena al no tener auditoría interna debe acudir a las autoridades competentes y que el acusado enfrenta un proceso.

Sin embargo, subrayó que lo que está haciendo Ramírez Cuéllar es ganar tiempo y mientras monta un show contra sus opositores dentro del partido.

“Están violando el estatuto él y Bertha Luján, creen que el partido es suyo. Ellos creen que es su partido o de unos cuantos, pero no van a poder y yo no me voy a dejar”, concluyó el también ex coordinador de los senadores morenistas, a la vez que dijo que tanto Luján como Ramírez Cuellar están acostumbrados a manejar las cosas como lo hacían antiguamente en el PRD, dividiendo a través de cuates y cuotas.