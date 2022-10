Es hasta obsesivo que nos ataquen diario: AMLO arremente contra medios de comunicación

Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que respeta mucho a los periodistas, arremetió, sin dar nombres en contra de los altos directivos y dueños de medios de comunicación, pues acusó que lo atacan de manera “obsesiva” en la prensa.

“Da gusto que ahora nos cuestionen, nos ataquen, un día sí y el otro también. Es hasta obsesivo. En los medios que se han encargado de esta campaña de ciertos sectores del conservadurismo del país, pero lo bueno también es que no pasa de cuestionamientos, de críticas, de insultos, hasta ahí no pasa nada”, reprochó.

Asimismo, calificó como un ataque opositor de la prensa las revelaciones hechas por los ciberactivistas de Guacamaya con el robo de información a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, el presidente dijo que le queda tiempo a su gobierno para seguir contentos y no amargarse.

“Tenemos que atender los grandes y graves problemas nacionales y esto se está haciendo, pero queda tiempo para no aburrirnos y estar con gente, no amargarnos, no frustrarnos, sentirnos también muy orgullosos de vivir este momento de vivir en un país excepcional, extraordinario como nuestro país”, indicó.

Además aprovecho para mencionar que siguen viniendo a vivir extranjeros a Mexico, no solo migrantes, sino también estadounidenses para vivir felices en el país.

“Siguen llegando a vivir a México a extranjeros, vienen desde luego migrantes, que siempre van a ser bien recibidos, bien tratados, se les van a respetar sus derechos humanos, pero también hay quienes han decidido venirse a vivir a México, pero muchos, sobre todo estadounidenses, a la Ciudad de México”, destacó.