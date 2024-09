AMLO confirma que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará un cargo en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará un cargo dentro de los órganos de dirección de Morena.

"Aprovecho para informarles que José Ramón me ha manifestado que no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco; Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él si quiere participar en Morena”, señaló el mandatario.

La semana pasada, Joaquín Baños Jiménez, dirigente de Morena en Tabasco anunció a medios de comunicación que pretendía impulsar a “Andy” López Beltrán como candidato para la secretaría general de Morena.

Este lunes el presidente dijo previo a la confirmación de la noticia: “Con mis hijos, hicimos un acuerdo desde hace tiempo (...) de que ellos mientras yo fuese dirigente o servidor público no iban a trabajar en el Gobierno y lo han cumplido. Me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes, pero uno tiene que ser consecuente", agregó el presidente.

Al preguntarle al mandatario durante su conferencia, si contendería su hijo Andrés Manuel López Beltrán contendría por la Secretaría General o la Presidencia de Monena, el presidente descartó que aspire a algún cargo de alto rango: “no creo que para eso, pero sí va participar. Eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo. O sea, no impuesto y yo no tengo nada que ver con eso, porque me retiro”, sentenció.

Finalmente dijo: “Quiero cumplirles el compromiso de qué ya una vez que yo me jubile son libres (mis hijos)”.

El mandatario además consideró que el partido que él fundó no es patrimonio familiar, sino del pueblo de México.

También negó que sus hijos estuvieran involucrados en la construcción del Tren Maya. “Falso nunca han estado involucrados en casos de corrupción”, aseguró.