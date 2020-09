AMLO rechaza señalamientos por elección de la Mesa Directiva en San Lázaro

Esta mañana el Ejecutivo rechazó los señalamientos que acusaron a su gobierno de haber interferido en la designación de la priísta, Dulce María Sauri al frente de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados.

"Nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el presidente entre a negociaciones de ese tipo. Además sería indebido y es hasta ilegal como se le va a quitar el derecho a un legislador o grupo para presentar controversias constitucionales. No se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni a aceptarlo. Te damos esto pero no vas a presentar ninguna controversia, no te vas a oponer al presidente, sería seguir en el mismo sistema autoritario”, aseveró.

Durante su conferencia de prensa en el Salón Tesorería, el primer mandatario replicó que en su gobierno no se oculta nada.

Recordó que el lunes expresó públicamente su posicionamiento respecto a que la forma cómo se estaban reestructurando las bancadas consiguiendo nuevos legisladores, no era provechoso.

En ese sentido, reiteró su respeto para la bancada del Partido del Trabajo a quienes reconoció el respaldo que le han dado.

















