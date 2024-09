AMLO sostiene que EU dejó de intervenir en México tras pausa de relaciones con la embajada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que después de imponer una pausa en las relaciones con la Embajada de Estados Unidos (EU) por las críticas que hizo Ken Salazar a la Reforma Judicial, ese país ya no ha intervenido en México.

Sin embargo, durante su conferencia mañanera criticó que ese país no ha informado de los detalles de la extracción en México hacia Texas, de los capos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Al preguntarle por cómo va la pausa con Estados Unidos, el presidente dijo: “Bien, ellos han actuado con responsabilidad, porque desde que fijaron esa postura, ellos públicamente han dejado de intervenir, porque cometieron el error de opinar en contra de la Reforma al Poder Judicial".

Del mismo modo, el mandatario agregó que "se entendió que este es un asunto de los mexicanos y que somos un país, libre, independiente y soberanía. Afortunadamente ya no ha habido opiniones sobre este asunto. Son los poderes legal y legítimamente constituidos, los que están resolviendo lo de la reforma a la Constitución".

El presidente López Obrador también mencionó que ya no hay necesidad de recibir al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, “no tenemos ahora tema, al contrario, van muy bien las cosas en materia de migración”, explicó.

Sin embargo, se le preguntó por el informe de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a la detención de los capos Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López en julio pasado, a lo que respondió que en eso sí es necesario que el país vecino precise lo ocurrido, porque “la Fiscalía no ha recibido información.

"Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron (...) incluso soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos, al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje y eso requiere una explicación, porque si ahora estamos enfrentando una situación de inestabilidad en Sinaloa, se debe a que tomaron esa decisión y nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore a México”, criticó.

Asimismo, subrayó que, “aquí (en México) tenemos un problema” al referirse a la violencia desatada desde hace 10 días en Sinaloa por la detención de Zambada y Guzmán López.

El presidente matizó la violencia que se ha generado entre las bandas de "Los Chapitos" y "Los Mayos", y dijo que antes la violencia en Sinaloa no existía.

“Claro que lo estamos enfrentando (el problema de la violencia) y resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora (...) también hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las fuerzas armadas, y también hemos perdido oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria, porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se de un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos, también eso no nos convence y estamos pidiendo información”, dijo el tabasqueño.

Señaló que su gobierno quiere que Estados Unidos diga si fue un acto propagandístico la detención de los capos o de verdad fue una acción para frenar el tráfico de fentanilo en su país.