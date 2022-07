AMLO tiene listo el plan contra la inflación que presentará a Biden

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene lista su propuesta de plan para combatir la inflación, las drogas y los migrantes entre Estados Unidos y México, adelantó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, a una semana del viaje del mandatario a Washington.

A la salida de una reunión con el presidente mexicano en el Palacio Nacional, Velasco afirmó ante los periodistas que López Obrador hará una presentación a su homólogo Joe Biden el próximo 12 de julio, donde lo principal será cómo mantener la estabilidad de los precios y atraer inversiones, en medio de las presiones inflacionarias en ambos países.

“Lo que se está buscando es tener algunas medidas entre los dos Gobiernos que permitan ayudar a la estabilidad de precios y, por supuesto, que sigan llegando inversiones a México”, explicó el funcionario mexicano.

También señaló que es fundamental instalar más cadenas de suministro en el país para contrarrestar las alteraciones en las cadenas de valor por la pandemia, en 2020, y ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia.

En concreto, subrayó que será importante estrechar lazos en más partes de las cadenas de suministro en la región de Norteamérica.

El presidente mexicano ha afirmado en reiteradas ocasiones que propondrá al presidente Biden un plan "conjunto" para combatir la inflación en ambos países, aunque no ha dado detalles al respecto.

Ante la proximidad de la cita, Velasco comentó que ya solo afinan “temas logísticos para la reunión del presidente” López Obrador con Joe Biden, así como en “la definición de la agenda y las actividades" del viaje.

Señaló, además, que otros temas fundamentales en su agenda serán la migración y problemas relacionados a la seguridad como el fentanilo.

Sin embargo, el funcionario de la cancillería mexicana enfatizó que el tema económico ocupará “un papel central en la conversación (...) por la situación que hay a nivel global de alza de precios por distintas causas”.

Este mismo martes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que es necesario crear marcos duraderos para resolver las inquietudes de Washington en temas como la energía y el medioambiente, la migración y la seguridad.

“Sí hay inquietudes y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa porque si no se ponen en la mesa no se pueden resolver. Pero, no nos podemos perder del camino, el camino es que se tienen que resolver problemas por eso son servidores del pueblo los dos presidentes (Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden)”, expresó el diplomático estadounidense en un evento virtual organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).