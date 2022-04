Aprueban en lo general y en lo particular reforma eléctrica; pasa al pleno para su discusión

Diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía aprobaron en lo particular y en lo general la Reforma Eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, con modificaciones y las reservas que fueron aprobadas, por lo que pasará al Pleno para su discusión a partir de mañana.

Con 46 votos a favor de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PVEM, así como 36 en contra de la coalición Va por México del PAN, PRI y PRD, además de Movimiento Ciudadano, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto de la Reforma Eléctrica que envió el Presidente de la República.

El dictamen de la reforma fue enviado a la Mesa Directiva para que suba al Pleno el próximo martes para que sea discutido por todos los partidos.

El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para que mañana martes se suba al Pleno y se discuta con la presencia de todos los partidos, con las modificaciones hechas por Morena que incluyó 9 de los 12 puntos que pidió la coalición legislativa Va por México.

Cabe mencionar que, a partir de mañana la discusión será presencial en el salón del Pleno, y se prevén dos panoramas; uno, que sea rechazada en la votación en lo general y ahí termine la discusión, toda vez que la oposición PAN, PRI, PRD y MC buscan que no pase antes de las elecciones, así como por no haberse hecho los cambios que ellos demandaron.

Y segundo pronóstico, es que Morena mande a receso antes de votarla en lo general, toda vez que el diputado Ignacio Mier manifestó que podrían darse recesos ante la llegada de la Semana Santa.

Morena a través de su coordinador presentó una reserva para incorporar al proyecto nueve de los doce puntos de la contrapropuesta de la coalición Va por México.

El proyecto aprobado por Morena y aliados establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será responsable del Sistema Eléctrico Nacional y generará al menos 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país, mientras que el 46 por ciento será para el sector privado.

“El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna”, establece asimismo el dictamen.

Sobre los minerales la propuesta presidencial menciona que “tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones”.

Asimismo, prevé en su régimen transitorio que “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”.

La generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento otorgados en contravención a lo establecido en la ley no será reconocida, ni adquirida por la CFE, como tampoco la generación excedente de los productores independientes de energía derivada de permisos sobrepuestos al permiso original.

Se mantendrá un artículo transitorio para reconocer los contratos de generación distribuida y mantener las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt, además, los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt, cumpliendo los requisitos que establezca la CFE.

Durante la discusión en lo general, los diputados posicionaron a favor y en contra de la Reforma Eléctrica, por lo que al tomar la palabra Pedro Armentía López del PRI dijo que su partido votará en contra, pues argumentó que es falso que el grupo mayoritario bajara los precios, y señaló que ninguno solo pudo explicar cómo van a bajar los precios, que en 180 horas de parlamento abierto nadie de los funcionarios de CFE, pues lo que la gente quiere es energía limpia suficiente y más barata.

“No tomaron en cuenta las propuestas del parlamento abierto, fue tanta la soberbia que la dejaron igual, pues siguen sin explicar el tamaño de boquete de la reforma eléctrica que hará a los mexicanos.

La diputada Andrea Chávez Treviño, del Partido Morena, habló a favor y dijo que la reforma nacionalista y revolucionaria busca acabar con los caciquismos privados y extranjeros que se adueñaron del mercado mexicano a costa de la mayoría del territorio y de las finanzas públicas.

Argumentó que es obligación del Estado que nadie se vea excluido por no poder pagar un derecho fundamental, la luz, propiedad de los mexicanos.

“Queremos que las empresas privadas eléctricas nos ayuden a detonar el desarrollo, que no se aprovechen de los recursos para llevárselos a sus matrices en España, Canadá y Estados Unidos, porque lo que darán certeza jurídica a los privados con el 46 por ciento y se genera competencia real con ellos y no acuerdos en lo oscurito”, manifestó la legisladora.

El diputado Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, mencionó que "estamos asistiendo al funeral de la reforma constitucional, una reforma que no pudo reunir los votos suficientes para salir adelante”; pero en su exposición y en su turno Gerardo Fernández Noroña del PT le respondió: “Dice la oposición que es el funeral de la reforma constitucional en materia eléctrica, ¡no!".

"Acudimos al funeral político de la oposición que no entiende qué no entiende, que no ve que ayer el pueblo de México hizo una hazaña poderosísima acudiendo a las urnas a refrendar el apoyo al compañero presidente López Obrador y a respaldar esta reforma constitucional", manifestó.