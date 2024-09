Claudia Sheinbaum se separa de la militancia de Morena, pero deja decálogo para mantener la unidad

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, anunció su separación temporal de la militancia de Morena para ocuparse de gobernar para todos los mexicanos. En su despedida dejó un decálogo para que Morena subsista como partido político y mantener su unidad sin llegar a la separación.

Al participar en el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, la próxima presidenta manifestó que hoy inicia una nueva etapa, pues ella a partir del 1 de octubre comenzará a gobernar para todos los mexicanos.

Claudia Sheinbaum mencionó, a los más de 3 mil delegados, una serie de reflexiones para la nueva dirección que será elegida este domingo y a quienes pidió no dividir el partido internamente: “Jamás, todos y todas tenemos algo que aportar. Recordemos, como dice el presidente, la política es principios pero también es eficacia”.

Señaló que todos los militantes de Morena deben aporta con honestidad y sencillez, pues “la parafernalia del poder es del pasado de corrupción y de privilegios, no caigamos nunca en la frivolidad en el consumismo y en la ambición por el poder y el dinero, Morena es el instrumento del pueblo de México”.

La movilización social para defender los derechos del pueblo de México y la consolidación de nuestro pensamiento. Debe seguir siendo nuestra fortaleza.Claudia Sheinbaum.

Llamó a garantizar que los candidatos sean decididos por el pueblo a través de las encuestas, lo cual considera una de las grandes fortalezas del partido; pidió que se realicen con transparencia y rigor metodológico. Por su parte, que la elección de la selección de candidatos plurinominales sea emanado de las tómbolas en el marco de los estatutos del partido que todos y todas tengan una oportunidad.

Asimismo, los gobiernos emanados de Morena deben garantizar honestidad y la cercanía con el pueblo y el principio de que por el bien de todos primero los pobres. Además, aseguró que no puede haber colusión con la delincuencia organizada, ni con la de cuello blanco.

Claudia Sheinbaum pidió luchar siempre contra la discriminación, el racismo, el clasicismo, el machismo y tengamos la certeza de que somos un instrumento del pueblo para seguir empoderándolo y, con ello, garantizando la transformación de México para alcanzar siempre más justicia y democracia en nuestro país.

Por su parte, el todavía dirigente de Morena Mario Delgado expresó que ya ha llegado el tiempo del relevo en la dirigencia de Morena, una práctica “saludable y necesaria para evitar la formación de cacicazgos y abrir los espacios a la sangre nueva en el partido. Hay relevo y nuestro mejor legado es la transmisión de principios y valores a las nuevas generaciones de la militancia”.

Mario Delgado durante su participación en el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena. Foto: Laura Lovera / El Sol de México.

Citlalli Hernández, secretaria general del partido, llamó a la reflexión sobre lo mucho que ha avanzado el proceso de transformación en el país y lo que ha logrado el partido en los últimos cuatro años. “Me parece que la responsabilidad para la siguiente etapa no es menor. No podemos fallarle al pueblo de México, no podemos fallarle al legado del Presidente López Obrador, no podemos fallarle a la historia, y por supuesto tampoco al futuro”, enfatizó.