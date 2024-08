El Mayo Zambada podría ayudar si revela con quién tuvo acuerdos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ayudará mucho a México saber quiénes ayudaban al líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán Lopez, miembro del grupo criminal “Los Chapitos”, ahora que están declarando ante autoridades estadounidenses.

“Desde luego, si van a informar Zambada y Guzmán sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades. Que informen quiénes los protegían, todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como este (en referencia a su detención), transparentar todo”, dijo el presidente.

Zambada y Guzmán López fueron detenidos el pasado 25 de julio en el Paso Texas. Actualmente enfrentan un juicio en Estados Unidos, en el que informando a las autoridades de ese país sobre sus vínculos con autoridades mexicanas.

Al respecto, López Obrador dijo que también deben informar sobre sus acuerdos con agencias de Estados Unidos. "Transparentar todo ayuda muchísimo", sentenció.

Sobre los detalles de su detención, el mandatario mexicano dijo que no hay fecha para que informe EU a México de esto, pero confirmó que hubo una negociación con Guzmán López para que se entregara.

“Todavía no (hay fecha para el informe), todavía no, no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener (...). Pienso que antes (del juicio) vamos a tener información sobre todo lo relacionado con la detención y el traslado”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

“En este caso en especial, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación cuando menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López, eso fue lo que nos han informado y no ha habido más información”, dijo el presidente.