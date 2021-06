Es ridículo que nos llamen oportunistas: líder del PVEM en San Lázaro

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar y Vega, considera ridículo que se piense que su bancada venderá caro su amor a Morena en la próxima Legislatura.

“Nos han tachado que íbamos con el PAN, que íbamos con el PRI, pero la última vez que íbamos con el PAN fue en 2001. Los niños que nacieron en ese año hoy tienen 20 años y están a la mitad de su carrera profesional o están trabajando. ¡Hace 20 años que nos aliamos con el PAN! Luego con el PRI, de los 15 años que tuvimos una alianza, fuimos gobierno sólo seis, y que nos digan que somos oportunistas se me hace ridículo”, dice en entrevista a El Sol de México.

Afirmó que sigue su respaldo a la Cuatroté excepto por temas como la desaparición de los organismos autónomos. "Hay temas intocables, como la autonomía del Banco de México (y) la salvaguarda del Instituto Nacional Electoral”.

Tras las elecciones del domingo 6 de junio, el político del PVEM calificó la jornada electoral como muy positiva tras ganar la gubernatura de San Luis Potosí, con Ricardo Gallardo, y elevar su número de diputaciones federales de 16 que tuvo en 2018 a 46 que tendrá a partir de septiembre. Con dos millones 800 mil votos, se convertirá en la cuarta fuerza política.

Esta fuerza numérica, agrega, los coloca en “una posición envidiable y la posibilidad de tener dialogo, no sólo con los aliados que son Morena y el PT, sino con todos los partidos políticos” para sacar adelante su propia agenda legislativa.

Escobar afirma que el Verde no acompañará una reforma eléctrica a no ser aquella “que esté absolutamente enfocada a priorizar las energías renovables”. Sí apoyarán una reforma electoral, “pero una reforma de sus leyes, no de sus consejeros, no una reforma de sustitución”.

“Tienes que alejarte de ese discurso de andar amenazando a funcionarios, que los vas a desaparecer, que los vas a correr, creo que eso en primer lugar no ayuda en nada. Hoy las condiciones de nuestro país vuelven a demostrar que instituciones como el INE son sumamente respetadas en México, hay que protegerlas”, agrega.

El diputado federal considera que esa nueva reforma debe modernizar el marco electoral a efecto de tener un proceso democrático con menos restricciones, menos participación del árbitro y mucha más libertad de expresión.

Sobre los otros organismos autónomos, el legislador concuerda con la oposición en que son necesarios.

“Pensar que hay que mover o desaparecer a los mecanismos autónomos para pasarlos al Gobierno (federal), creo que es una línea de la cual ya vinimos y nos dimos cuenta que fracasó”, agregó.

Asegura que el Partido Verde en el Congreso de la Unión será una voz conciliadora y alejada de los radicalismos.

CONDENA A INFLUENCERS

Arturo Escobar se suma a la condena contra los influencers que difundieron mensajes a favor de su partido durante la veda electoral. Dice que en cuanto se enteró dio aviso al INE para que hiciera un llamado a detener esas acciones.

“Yo también me sumo a la condena… Yo estoy absolutamente y radicalmente en contra de estas cosas. No nos sirven y ahí está el reflejo. De los lugares donde tuvimos peores resultados fue en la Ciudad de México, donde mayor impacto tuvo esta campaña… No nos creó nada positivo”.

Al cuestionarlo sobre las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a su correligionario Manuel Velasco Coello, el diputado verde declinó comentar al respecto argumentando que no conoce el tema ni ha podido platicar con el senador y exgobernador de Chiapas.

Velasco Coello es indagado por la autoridad fiscal luego de identificar operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos cuando fue mandatario estatal, según un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El senador ha respondido que el SAT está actuando “como herramienta política” contra el PVEM y legisladores de este instituto político han cerrado filas para defenderlo.

VICTORIA CON CLAROSCUROS

El líder del PVEM en San Lázaro considera que el balance de las pasadas elecciones intermedias es “extremadamente positivo” para su partido. Sin embargo, reconoce que, haciendo un análisis detallado, distrito por distrito y municipio por municipio, hay claroscuros porque pensaban que tendrían una votación más elevada en algunas regiones del país y no fue así.

Pone como ejemplos la Ciudad de México, algunas partes del Estado de México y Nuevo León. “La realidad fue esa, que en algunos espacios nos ubicamos en medio de una polarización entre Morena y el PAN y PRI, y creo que ahí se pagó la consecuencia”. Se buscó a la lideresa nacional del partido, Karen Castrejón, pero mencionó que no tenía tiempo para conceder la entrevista.