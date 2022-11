Exigen en San Lázaro discutir de inmediato aumento de vacaciones, como regalo de fin de año

La bancada de Movimiento Ciudadano exigió a través de un oficio al diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), discutir hoy en sesión ordinaria la reforma que aumenta de 6 a 12 los días de vacaciones que reciben los trabajadores por un año de trabajo.

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo que con el aplazo de la discusión de la reforma electoral de presidente Andrés Manuel López Obrador al 6 de diciembre, la minuta de vacaciones dignas tendría que subirse al pleno hoy o más tardar mañana para que sea “un regalo de fin de año” a los trabajadores.

Lee también: Presentan iniciativa para incrementar a 30 días el pago de aguinaldo

“Sería muy benéfico, ahora que tenemos dos sesiones y espacio legislativo, que legislaramos (vacaciones dignas)”, sostuvo.

El emecista responsabilizó al Consejo Coordinador Empresarial, y a su presidente Francisco Cervantes, de presionar para que la reforma no sea aprobada este año y les pidió no negociar acuerdos en lo “oscurito” con el grupo mayoritario de Morena sino abrir un debate público.

Sociedad Prepárate para la Navidad: estas son las fechas para las vacaciones de diciembre

Cabe recordar que la reforma de vacaciones dignas fue aprobada en el Pleno del Senado el 3 de noviembre, sin embargo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados no ha sesionado para abordar el tema; Mier Velasco sostuvo en días pasados que la minuta no se discutió de inmediato porque se tiene que consultar a todos los sectores para avalar la extensión de los días de vacaciones, en particular a las empresas maquiladoras.

“Se nos dice que esto va a elevar los costos, sobre todo a las medianas empresas cuando, al contrario, si las condiciones laborales mejoran, entonces la gente está más contenta en su trabajo entonces decide buscar otros trabajos, hay menos rotación que es de los grandes problemas que tiene nuestro país”, apuntó Álvarez Máynez.

El diputado Salomón Chertorivsky también destacó los efectos positivos en la salud de las personas trabajadoras que traería la reforma, siendo México es el país en el mundo que tiene mayor estrés laboral, sin embargo, recordó que históricamente algunos sectores empresariales se han opuesto a reformas que mejoran las condiciones de trabajo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La productividad aumenta y a todos les va mejor, no hay en el mundo un solo estudio que demuestre que el mejorar las condiciones laborales, la dignidad de trabajo no mejora el entorno económico en su conjunto las capacidades de las empresas. Es un falso debate el que dan algunos empresarios sin conocer a fondo la evidencia, es el mismo debate que en 2014 daban para los incrementos al salario mínimo”, sostuvo.