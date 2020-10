García Luna no apoyó a México Libre: Margarita Zavala

Una “mentira absoluta”. Así calificó Margarita Zavala, fundadora de México Libre, los señalamientos de que Genaro García Luna tuvo que ver con la creación de esta asociación que lucha en tribunales para que se le reconozca como partido político.

“No, mentira absoluta, pero además qué pena que el Presidente de la República, desde el poder, haya anunciado eso”, dice en entrevista a El Sol de México.

La exprimera dama se encuentra a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva si ratifica la decisión del INE de no conceder el registro a México Libre por presuntas irregularidades, o bien, revoca la decisión de la autoridad electoral para darle la razón a la asociación.

Mientras los magistrados resuelven, ayer en la mañana, durante su habitual conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la denuncia de un periodista sobre la posible participación del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón en la conformación de México Libre.

“Ojalá los magistrados (del TEPJF) no tomen en cuenta eso, que solo lo tomen en cuenta como una opinión. Es una pena que (López Obrador) utilice una vez más la mentira para atacarnos a nosotros y para atacar a la oposición… Cuando una oposición critica a un presidente es democracia, cuando un presidente critica así a la oposición es autoritarismo puro”.

—¿Entonces Genaro García Luna no tiene ningún nexo con Margarita Zavala?

—No, ni es de México Libre, y todos nuestros donadores están identificados. Que no se hagan, que no estén inventando.

—Por cierto, ¿qué opina del juicio a García Luna? Ayer se declaró no culpable de los cargos (de narcotráfico).

—Pues tiene derecho a un juicio justo y yo siempre estaré en la defensa de los derechos humanos y por supuesto esperar el juicio. Nada más.

UN SOLO PLAN

Margarita Zavala se dice convencida de que México Libre será partido político y que el TEPJF les dará la razón. Está abierta a entablar un diálogo con el PAN, pero descarta, al menos por ahora, la idea de regresar a su seno.

—Queda la posibilidad de que el tribunal rechace el registro y confirme la decisión del INE. ¿Tiene un plan B?

—Yo voy a repetir la frase de Fausto Barajas que nos dijo a todos los de México Libre el sábado: plan A, tener el registro; plan B, tener el registro, y plan C, tener el registro. Punto…

—El PAN ha hablado de tener puertas abiertas por si usted y el expresidente Felipe Calderón quisieran regresar. ¿Valorarían regresar al PAN o, aun con registro de México Libre, ir en una alianza?

—Voy a hablar por mí… en democracia es natural que la oposición entre a platicar y a dialogar, y en ese sentido siempre he estado yo abierta a dialogar y a trabajar en conjunto. Creo que los retos para la oposición son enormes y tiene que ver con la sociedad civil, con las personas, con las organizaciones sociales y, por supuesto, con los partidos políticos, entre ellos con el PAN.

—¿Pero valoraría regresar como militante del PAN?

—No, yo estoy en México Libre y nos van a dar el registro.

SIN NEXOS CON FRENAAA

Zavala respeta el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y considera que sus integrantes “participan genuinamente y de buena fe”, pero no comparte la idea de deponer al Presidente.

Para la expanista, el instrumento más eficaz para cambiar la actual ecuación política son los partidos políticos, de ahí que no quita el dedo del renglón para que México Libre se convierta en uno.

“Pero qué es lo que pasa, que cuando el derecho no es lo que permanece, cuando un Poder Judicial o cuando una decisión implica un sometimiento al Poder Ejecutivo, es natural que la gente salga a la calle y se manifieste de manera polarizada y en ese sentido me parece que es totalmente respetable, explicable que así lo hayan hecho”.

—¿Usted concuerda con los postulados de FRENAAA?

—Yo no pediría nunca la renuncia de López Obrador, yo lo que pido es que nos respete…

—¿Entonces ningún nexo con FRENAAA?

—No, no hay ningún nexo, pero yo siempre respetaré las expresiones pacíficas. Sí creo que el instrumento adecuado es el cauce democrático que dan los partidos políticos.

—¿Ve algún acierto en el gobierno de AMLO?

—En general no. Te voy a decir una cosa, el haber puesto mitad mujeres y mitad hombres me gustó, pero no significó ver lo que yo pensé que iba a significar. Entonces, creo que esta persecución que hace desde el poder, estos malos resultados, están anulando todo.