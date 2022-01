Hugo Eric Flores quintuplicó su patrimonio cuando era superdelegado

Hugo Eric Flores Cervantes, exdelegado del gobierno federal en Morelos, expresidente de los desaparecidos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, así como mentor político del gobernador morelense, Cuauhtémoc Blanco, incrementó más de cinco veces su patrimonio inmobiliario de 2017 a 2020 con la adquisición de dos casas.

La primera, con un valor de cuatro millones 750 mil pesos, la adquirió el 28 de junio de 2017, cuando se desempeñaba como líder nacional de Encuentro Social (2014-2018).

La segunda –con valor de cinco millones de pesos– la compró el 27 de marzo de 2019, cuando era superdelegado federal de la Secretaría de Bienestar en Morelos (diciembre de 2018 a noviembre de 2020), según se desprende de su última declaración patrimonial presentada al momento de concluir dicho encargo.

Antes de la compra de ambas viviendas, pagadas al contado, el patrimonio inmobiliario del expastor evangélico consistía en un departamento comprado a crédito de 190 metros cuadrados y valuado en un millón 800 mil pesos, que adquirió el 1 de abril de 2004. También un cajón de estacionamiento de 24 metros cuadrados adquirido un mes después, el 1 de mayo de 2004, valuado en 293 mil pesos.

En resumen, en tres años su patrimonio inmobiliario pasó de dos millones a 11 millones 843 mil pesos, es decir, creció 5.6 veces.

A pesar de que Flores Cervantes inició su trayectoria en la administración pública federal en el año 2000, como coordinador de asesores políticos e internacionales del entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, fue hasta agosto de 2007, ya en el gobierno de Felipe Calderón, cuando presentó su primera declaración patrimonial con datos públicos sobre sus percepciones salariales y propiedades.

En esa declaración de conclusión como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –cargo del que fue separado por falsificación de documentos, con el propósito de “engañar al presidente de la República”, e inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar alguna plaza en la administración pública federal hasta 2020– Hugo Eric Flores registró como único bien inmueble un departamento a crédito, comprado el 3 de junio de 2004, por la cantidad de dos millones de pesos.

Cuando regresó al gobierno federal, ya como superdelegado de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el exlíder del PES incluyó en su declaración inicial la adquisición del departamento y un cajón de estacionamiento, la casa de cuatro millones 700 mil pesos que compró cuando dirigía Encuentro Social y otra vivienda adquirida el 14 de diciembre de 2010 sin que se hiciera público su valor.

En su declaración de conclusión como delegado federal, con fecha del 30 de noviembre de 2020, el también abogado registró la adquisición de una nueva casa al contado, el 27 de marzo de 2019, con valor de cinco millones de pesos, con una superficie de terreno de 539 metros cuadrados y una superficie de construcción de 400 metros cuadrados.

Esta vivienda, según datos del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyC), se ubica en la zona residencial Club de Golf Los Tabachines, y Flores Cervantes se la compró a un particular de nombre Jaime Ortega Condey.

Los documentos del Registro Público de la Propiedad de Morelos en poder de este medio, coinciden en la fecha de adquisición, el valor de la compra y la superficie del terreno con lo reportado por Hugo Eric Flores en su última declaración patrimonial.

LA CASA DE TABACHINES

En entrevista con El Sol de México, Hugo Eric Flores reconoció que adquirió una propiedad en el Fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca, pero rechazó que la haya comprado cuando se desempeñó como superdelegado federal, cargo que ocupó del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2020, o con prerrogativas del PES.

“El partido (PES) no compró ninguna propiedad. No hay tal. Yo compré una propiedad donde resido actualmente, pero no el partido. Por cierto, lo hice antes de iniciar como delegado federal, para que al ratito no salgan a decir que me enriquecí y esas tonterías que sacan. Yo no vivo en Morelos desde que dejé de ser delegado federal. La casa la mantengo y voy cuando tengo una reunión ocasional”, argumentó.

–¿Esta propiedad no se la vendió al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco?

–No. Cuauhtémoc vive ahí también, en Tabachines. Ahí viven muchos funcionarios. Muchos políticos de la clase política viven en ese fraccionamiento.

Los documentos, sin embargo, indican que la compra de la residencia de Tabachines fue en marzo de 2019, durante su encargo como superdelegado, la cual pagó al contado.

TAMBIÉN AUTOS

En la declaración patrimonial de conclusión de agosto de 2007, luego de ser inhabilitado por la Función Pública, Hugo Eric Flores registró la propiedad de dos vehículos: un Aspen Chrysler modelo 2007, con un valor de 432 mil 900 pesos, y una camioneta X-Trail-Nissan modelo 2005, con un costo de 190 mil pesos.

Ya para la declaración inicial como funcionario de la Secretaría de Bienestar, en el cargo de delegado federal en Morelos, el 31 de enero de 2019, el expastor evangélico reportó la propiedad de una camioneta Chrysler Town & Country Limited, modelo 2012, con un valor de 548 mil 900 pesos.

También de una camioneta Grand Cherokee Limited modelo 2015, pagada al contado, con un valor de 624 mil 900 pesos, así como de una motocicleta BMW F800 GS Adventure, modelo 2016, también adquirida al contado, con un valor de 192 mil 500 pesos.

Un año después, en la declaración de conclusión de Flores Cervantes, con fecha del 30 de diciembre de 2020, el exdirigente del PES registró también la propiedad de un BMW Serie 3, modelo 2017, adquirido al contado, con un valor de 750 mil pesos.

Las tres últimas compras de estos vehículos automotores se realizaron entre 2014 y 2017, es decir, cuando Hugo Eric Flores era presidente del Partido Encuentro Social, instituto político que recibió su registro como partido nacional el 9 de julio de 2014, y que en 2015 recibió su primera tajada presupuestal por un monto de 78 millones 190 mil 916 pesos.