Ignacio Mier asistirá a marcha de AMLO; Monreal recula y dice que no va

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, confirmó su asistencia a la marcha que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador a realizarse el próximo 27 de noviembre, mientras que Ricardo Monreal, su homólogo en la Cámara de Senadores, reculó e informó que no acudirá a la movilización.

Ambos legisladores tenían el compromiso de acudir a la XVI Reunión Interparlamentaria México-España que tendrá lugar en Madrid del 27 al 29 de noviembre, sin embargo, Mier aseguró que la decisión de no acudir al encuentro bilateral se debe a “atender la agenda legislativa”.

“Tomé la decisión de quedarme a atender la agenda legislativa y acudir junto al pueblo a la marcha de celebración de la llegada de la 4T. No iré a Madrid a la Interparlamentaria México-España. Lo lamento por todo, incluido saludar al embajador Quirino. Ya habrá chance”, informó Mier en sus redes sociales.

Monreal informó de su cambio de decisión, pues el 16 de noviembre aseguró que sí acudiría a la marcha, durante la clase que imparte en la Maestría de Derecho de la UNAM, en donde destacó que España insistió en que acudiera al encuentro.

“Como no he salido en cuatro años, hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria. Y recordando al ‘Ulises Criollo’, de Vasconcelos, es que el día 27 yo tengo una Interparlamentaria México-España. Tenemos una reunión en Madrid y yo había ofrecido ir a la marcha, pero me va a impedir, porque tengo que ir a Madrid”, dijo el senador a sus alumnos.