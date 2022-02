La reforma eléctrica no se aprobará intacta: legisladores del PRI

De ninguna manera nadie puede anticipar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vaya a palomear la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma el diputado federal de ese instituto político, Ildefonso Guajardo Villarreal.

En entrevista con El Sol de México, el legislador por Nuevo León y exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto asegura que augurar que los priistas votarán a favor de la iniciativa presidencial tal cual como está planteada “es lo más alejado de la realidad”.

“Dejar claro que el PRI está justamente en el proceso de análisis y discusión y el tema central va a ser ése, te lo dice alguien que está en constante comunicación con sus compañeros. Todo mundo está muy vigilante de lo que se va a hacer”.

Debido a que se trata de una reforma constitucional, para que la iniciativa tenga luz verde requiere de la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión, es decir, de cuando menos dos terceras partes de los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos al momento de realizar la votación.

Morena, el partido del Presidente, y sus aliados del PT y PVEM no reúnen por sí mismos el número de diputados y senadores requeridos, por lo que necesitan convencer a alguna de las bancadas de oposición para que la reforma avance.

Desde las elecciones de junio de 2021, en las que el PRI ganó 70 diputaciones, López Obrador planteó que se podrían llegar a acuerdos con los priistas para construir esa mayoría.

El Gobierno federal originalmente planeaba pasar la iniciativa en el primer periodo ordinario de sesiones, pero a principios de noviembre de 2021 los líderes parlamentarios del PT, Morena y PVEM pospusieron su discusión hasta el segundo periodo ordinario que comenzó este mes, llevando a cabo antes un parlamento abierto para plantear los pros y contras.

Guajardo Villarreal considera que hay cosas que se pueden mejorar del actual sistema eléctrico, pero para ello “no necesariamente debe ir una reforma constitucional”.

“Si lo que molesta es que se hicieron situaciones inapropiadas, que se corrija, (pero) no para corregir acciones no bien desarrolladas vamos a desmantelar todo un sistema que debe funcionar para generar la energía más barata y más limpia posible”.

Alertó que cualquier monopolio es perjudicial tanto si es público como privado y “hasta ahora no me ha convencido la respuesta de que la distribución 54-46 (sobre generación eléctrica, favoreciendo a la Comisión Federal de Electricidad) no es una evidencia de que no habría monopolio”.

Apenas ayer, un juez federal suspendió el proceso penal abierto en contra de Ildefonso Guajardo, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunto enriquecimiento ilícito.

“NO PASARÁ ASÍ COMO VIENE”

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, coincidió en que la iniciativa presidencial “no pasará así como viene”.

“Reitero lo que hemos dicho en otras ocasiones en el PRI. Estamos en un proceso de reflexión, estos foros sirven muchísimo, nutriendo nuestras opiniones y que, en su momento, junto con la dirigencia nacional, tendremos un debate sobre cuál es nuestra postura definitiva con respecto a la reforma eléctrica. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, así como se presentó es evidente que no pasaría”, dijo Moreira.

También en entrevista con este medio, aclaró que en el PRI hay temas irreductibles como la transición energética a fuentes limpias y renovables, pero acotó que como legisladores sería un despropósito desechar de entrada toda una iniciativa.

Se pronunció porque los grandes empresarios participen en el parlamento abierto donde se discute la iniciativa y no sólo los presidentes de las cámaras empresariales.

Este medio buscó a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes para conocer la posición del PRI en el Senado sobre la reforma, pero al cierre de la edición ninguno respondió a la solicitud de entrevista.