Le tenemos toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Esto, luego de que Ismael “El Mayo Zambada” -detenido en Estados Unidos- publicó una carta en la que afirmó que fue secuestrado en una reunión que tuvo con Joaquín Guzmán López, y en la que también participaría Rocha Moya.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya (...) Lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día”, dijo el mandatario federal.

La mañana del sábado, el abogado de Zambada hizo pública una carta, en la que según la versión de “El Mayo”, él fue secuestrado y llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos donde fue detenido el 25 de julio pasado. El secuestro habría ocurrido en una reunión con Joaquín Guzmán López, quien también fue arrestado el mismo día.

En la reunión también estaban citados Iván Archivaldo Guzmán, así como Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y quien fue asesinado el mismo 25 de julio. El motivo de la cita era resolver la disputa sobre quién debía dirigir la UAS.

Tras horas de silencio y evitar a la prensa, Rocha Moya aprovechó para externar su posicionamiento en el evento de la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”, junto a López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“No hay absolutamente nada, nada, que pueda vincularme con ese asunto. Lo digo de manera tajante, contundente, nada”, afirmó Rubén Rocha.

El gobernador subrayó que el 25 de julio no estuvo en Sinaloa, tal como lo dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook la madrugada del 26 de julio. “Yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informado durante el día y durante la noche, y yo regresé al día siguiente tempranito”.

“No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema (...) los problemas que le tocan al gobierno lo resolvemos en las instituciones del gobierno”, agregó Rocha Moya, quien se dijo víctima de una campaña de estigmatizaciones para afectarlo a él y al presidente López Obrador.

Al cerrar el acto público, López Obrador celebró que Rubén Rocha habló del tema; “qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estaba y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua”, dijo el mandatario.

“No hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información; al mediodía el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar sobre el tema”, agregó López Obrador.

El Presidente anticipó que “no van a parar (los ataques)” porque a los “conservadores de México y el extranjero” no les gusta la transformación.

Claudia Sheinbaum, por su parte, adelantó que en su gobierno se seguirá apoyando a Rocha Moya y al pueblo de Sinaloa; “que quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas (...) hombres y mujeres de trabajo”, remató.