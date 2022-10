López Obrador propone que México aprenda del sistema electoral de Brasil

Tras el triunfo este domingo de Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, Andrés Manuel López, presidente de México, propuso que en México se aprenda “lo bueno” del sistema electoral del país sudamericano, pues sostuvo que fue muy bueno el conteo de votos en el proceso electoral.

Tras calificar de malo y oneroso al sistema electoral de nuestro país tras los fraudes que se han cometido, el presidente planteó la posibilidad de que acusó se han cometido fraudes, planteó que “ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral en el Congreso de Mexico vaya una comisión de legisladores, a ver cómo es el sistema” electoral brasileño.

López Obrador dijo también que su reforma electoral es “para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones, lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores”, reprochó.

López Obrador subrayó en su conferencia de prensa que la elección de ayer en Brasil “fue muy aleccionadora” ya que demostró el buen funcionamiento de su sistema electoral: “yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento del Instituto electoral en Brasil”.

También destacó que “es mucho más grande Brasil que nuestro país y también tiene zonas muy alejadas, selvas como el Amazonas, por ejemplo. Lo increíble, es que a las dos horas, después de cerrar las casillas, ya tenían el 90 por ciento de los votos contados, a las dos horas”, subrayó.

López Obrador consideró que todavía hay tiempo para que se apruebe su reforma político antes del 2024: “Yo creo que sí hay tiempo, si hay voluntad de hacer bien las cosas”.

Acusó además que “hay toda una campaña de desinformación” en contra de su reforma electoral y acusó que la manejan los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), “son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia”, reprochó.

Recalcó que los consejeros electorales y sus adversarios “tiene una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en Las Lomas, porque fui por allá y vi que en las casas habían carteles diciendo: Yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE” y aprovecho para expresar que el expresidente Felipe Calderón estuvo en España para acusarlo que divulgó que “en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE”.









