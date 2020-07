La Mañanera vista por Reyes Razo | "T-MEC, aliento a los de abajo"

...Y cuando y todo estaba perdido y el TLC y su renovación naufragaban en el limbo, surgió Jesús Seade. Él fue el actor principal. El hombre de los buenos oficios. El experto que logró los buenos acuerdos. El que sorteó los momentos más problemáticos. El que merece el apoyo de este régimen. El del Presidente de México. El que "impulsamos para dirigir la Organización Mundial de Comercio. Jesús Seade tiene toda mi gratitud".

Júbilo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Echó la vista a su pasado. Se detuvo en las horas que vivió el 1 de julio del 2018. "El mandato del pueblo me otorgó el honroso cargo de Presidente de México".

Era la mañana. López Obrador anunció que en horas de la tarde rendiría una suerte de informe/mensaje de sus empeños por dar a este país paz, bienestar, justicia. "Reafirmo -dijo ayer- mi compromiso: "No traicionaré. No mentiré. No defraudaré al pueblo".

A unos pasos la Secretaria de Economía, el de Relaciones Exteriores y el Abogado de la Presidencia vivían muy atentos a sus palabras. Aguardaban su turno. Elogiarían la renovación del Teelecé. Ahora TMEC.

"Los legisladores modernizaron las leyes necesarias. Abrogaron las inútiles", sintetizó Don Julio Scherer Ibarra.

"Cundo todo estaba perdido -dijo la señora Graciela Márquez Colín- ocurrió la modernización del tratado. Sus reglas están a l altura del siglo XXI. Hoy contiene cláusulas que impulsará el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas. Urge decir que TMEC va de la mano de los esfuerzos del Presidente López Obrador.

Le emoción sacudió la señor Márquez Colín quien se dio traza para agradecer colaboración y apoyo de hombres y mujeres que trabajan en la Secretaría de Economía. "

"Dos años atrás -asentó Don Marcelo Ebrard- la firma de un nuevo Tratado Comercial América del Norte - que sustituiría al Teelecé- se veía casi, casi imposible. ¿Modernizar sueldos? De aquel imposible s pasó a la apuesta por el desarrollo de México. Con sueldos competitivos...

Y el Presidente López Obrador optimista que confiere al Nuevo Tratado Comercial de América del Norte -TMEC-características de pivote. Propiedades de trampolín. Capacidad de catapulta. Empleo, inversión, desarrollo. Trabajo. Buen sueldo. Oportunidad. Oportuno en esta crisis. Aquí la resolvemos con nuestra fórmula. "Apoyo a los de abajo. Que beneficiaría los de arriba. Idea propia. Ejercicio que comprueba fracaso de arcaicos métodos. Aliento a los de abajo; a los olvidados".

Regocijo de López Obrador. Ya se supo. Irá a Washington. Visita de Trabajo. Sin desfile en los jardines de White House. Llegada y reunión con Donald Trump. Al día siguiente agenda muy amplia

"Es una reunión, un encuentro político"- ubicó López Obrador. Exaltó la importancia de la Po-lo-ti-ca. Arte, Ciencia, Oficio...La política es noble. La política conserva pureza virginal. "No la manchan, no la dañan ni los más repelentes políticos.

Sacó de su archivo un poema de Bertold Brecht "Analfabeto Político. "Encomendó a Jesús Ramírez Cuevas -su vocero- su lectura pública.

Felicitó fervorosa, ardientemente a Don Alejandro Gertz Manero. Su empeño por resolver el intríngulis de Ayotzinapa. L desaparición de 43 jóvenes estudiantes. Gertz giró órdenes de aprehensión. "Nadie escapará. Cuestión d Estado", festejó el Presidente. Y todavía más dedicó a Gertz Manero -hombre culto, educado y muy trabajador- ante la nueva de que el Exdirector de Pemex señor Lozoya aceptó ser extraditado de su cárcel en España para ser juzgado aquí. "Sabremos quien recibió el soborno de Odebrecht. Quién manejó el dinero. ¿Fue a un partido político?

Y deseó López Obrador que Guanajuato deje de ser el sitio más sangriento de la República. Puso la mirada en el fiscal de ese estado. "Ya lleva 12 años en el cargo", dijo algo fastidiado el Presidente. La renovación debe darse desde allá", recomendó.

Fragmentos de la conferencia mañanera.