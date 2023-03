Me da orgullo perder así: AMLO arremete contra el INE por restitución de Edmundo Jacobo

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por reincorporar al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, quien había sido destituido por la publicación del Plan B en materia electoral.

En conferencia de prensa, el mandatario reprochó que la reincorporación del secretario se ha presentado como su primera derrota del Plan B de Reforma Electoral, a lo que respondió: "es algo que me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta por qué no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder”.

“Ayer una fiesta del INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que `el INE no se toca´.

"Le dan un amparo los del Poder Judicial que son los mismos … una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, complemente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado al INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles”, deploró el presidente.

El día de ayer, entre aplausos, integrantes del INE y consejeros recibieron a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, después de ser reincorporado a sus funciones tras su destitución con la publicación de la Reforma Electoral. A su entrada al salón del Consejo General, el secretario recibió también felicitaciones por regresar a su cargo.

En sesión extraordinaria del INE, Edmundo Jacobo fue restituido como secretario ejecutivo del instituto. / Foto: Laura Lovera | El Sol de México

No hay persecución política contra Felipe Calderón

Por otra parte, López Obrador negó que exista una persecución política en contra del expresidente panista Felipe Calderón.

“En lo que a mí corresponde, ¿qué persecución puede haber? Si hubiera persecución ya hubiéramos denunciado al presidente (Calderón)”, subrayó.

Asimismo, recordó que la consulta popular para juzgar a expresidentes por presuntos casos de corrupción, no alcanzó la participación que exige la ley para que fuese vinculante, “yo dije incluso que si se iniciaba un proceso iba a estar en contra porque no estoy pensando en perseguir a nadie”, sostuvo López Obrador.

Finalmente, dijo que en su Gobierno está procurando que no se repitan: abusos, excesos ni impere la corrupción, “por eso estamos avanzando” y dijo que sí hay molestias de sus opositores por ello, mientras concluyó que eso ha podido lograr ahorros por no permitir la corrupción.