Ministra Norma Piña está en su derecho de protestar, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, está en su derecho de manifestarse en contra de la Reforma Judicial, sin embargo agregó que es urgente limpiar al Poder Judicial de corrupción.

Al preguntarle al mandatario este lunes en su mañanera si la ministra presidenta sigue haciendo política con el tema, respondió: “No, creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme al Poder Judicial”.

No obstante, agregó que la gente sabe que es urgente limpiar al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Sin embargo, es evidente, del dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos. Hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México, se requiere que haya legalidad, Estado de derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo. Ya que demanda justicia, con razón, porque está podrido el Poder Judicial.

Finalmente, López Obrador al sacar un pañuelo blanco, en ademán de pulcritud, dijo que en su gobierno se avanzó limpiando al Poder Ejecutivo de corrupción.

“Se avanzó en el Poder Ejecutivo, imperaba en el Poder Ejecutivo, la corrupción (muestra un pañuelo blanco), ya miren en el Poder Ejecutivo, aunque no les gusta a los adversarios, se acabaron los negocios ilícitos al amparo el poder. Ya no se entregan obras a dueños de medios de comunicación, ya no se privatizan reclusorios ni se les entregan a empresarios influyentes”, concluyó.

Ayer, la ministra presidenta se unió a las protestas en contra de la Reforma Judicial de López Obrador e hizo un llamado a “no demoler” al PJF.

“La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos para hacer los cambios profundos para construir paz, justicia y reparación que México tanto necesita”, dijo Piña Hernández