Partido Verde defiende error en el plan B de reforma electoral

Carlos Puente, coordinador de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, defendió la reforma al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), parte de las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral o “Plan B”, que permite a los partidos transferirse votos para conservar su registro nacional si obtienen el 3 por ciento de la votación en 17 estados.

El legislador recordó que la transferencia de votos se permite en 24 estados de la República, por lo que dijo es “de sentido común” plasmar esa posibilidad en la LGIPE.

“La distribución de votos en candidatura común: eso es lo que hicimos en esta Legislatura, tomar en cuenta, escuchar a los Congresos locales, somos una federación. Tristemente no se puede hacer como ellos lo quieren hacer, no es intercambio de estampas (...) esto es algo que nosotros deberíamos de recoger y por eso se legisló en consecuencia”, sostuvo.

Política Senadores deben aprobar reforma electoral o asumir su responsabilidad, dice AMLO

Aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha discutido la legalidad de la transferencia de votos en las acciones de inconstitucionalidad 54/2019 y acumuladas, 50/2016 y acumuladas, 103/2015 y la 59/2014 y la ha declarado válida.

Puente negó que los errores solo beneficien al Verde y Partido del Trabajo, aliados de Morena que le permitieron sacar el “Plan B”, pues dijo que el PRD también registra votaciones bajas y con la reforma podría blindar su registro nacional.

“Porque no mencionan al PRD, si estamos del mismo lado de la franja (...) Es que la transferencia de votos los va a rescatar a ustedes dos (Verde y Partido del Trabajo), hola, ¿y el PRD?, ah no él no, ¿él no cuenta?”, cuestionó.

Aun con la férrea defensa, Carlos Puente se unió a la petición del diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, de corregir la redacción, misma que hoy el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguraron sería modificada.

Eso no debe de estar y simplemente resultaría inconstitucionalIgnacio Mier

El coordinador de la bancada del PVEM también defendió el “cochinito” que se autorizó con las reformas a leyes secundarias en materia electoral -en particular en el artículo 52 de la Ley General de Partidos- que permite que los partidos utilicen los remanentes en otros años fiscales y negó que eso abra la posibilidad a una contienda inequitativa.

“Para eso existen los topes de campaña y para ello existe la regulación, la fiscalización y vaya que tiene facultades el Instituto Nacional Electoral para revisar, auditar y fiscalizar el uso y ejercicio de esos recursos públicos. En lugar de sacarlos y esconderlos debajo del tapete, en lugar de mandarlos a lavar y tenerlos en la maleta, lo que nosotros hicimos es que pueda estar en una cuenta pública, en una caja de cristal a los ojos de todos los mexicanos”, dijo.

Ante las acusaciones de haber pactado su apoyo al “Plan B” a cambio del “error”, Puente aseguró su supervivencia no depende de quien quien forme coalición porque que han superado por más del doble el mínimo para mantener su registro como partido político nacional y adelantó que el Verde va a ser determinante en la elección de la presidencia de la República.