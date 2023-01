Pide Adán Augusto a legisladores salir en todo el país a promover la 4T

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló estar dispuesto para acompañar a legisladores y llamó a todos los diputados a hacer política en todo el territorio:

“El presidente cree qué es el momento de ustedes, de qué sean ustedes los que vayan a la vanguardia de la Cuarta Transformación, que este año lo dediquen hacer mucha política en el territorio, aunque hay medios de comunicación que después me van a querer acusar de otras cosas”, así lo señaló al arranque de la Reunión Plenaria del Partido Morena, previo al inicio del segundo periodo de sesiones ordinaria del segundo año de la LXV Legislatura que inicia el próximo miércoles.

"No hay ninguna duda de qué están del lado correcto de la historia. En un movimiento transformador que necesita de todos, no sobra nadie y vamos a buscar vencer la andanada de los conservadores", enfatizó el secretario de Gobernación.

“Yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar lo que ustedes hacen en la Cámara y tiene que verse reflejado en tus espacios, en su territorio, pues todo eso va a servir para contribuir enormemente para que el próximo año el movimiento de ustedes representan los partidos pueda ver ratificado el resultado en las urnas”, añadió.

Justino Arriaga deja el PAN para pasarse al bando morenista

Tras dar el recibimiento al nuevo diputado incorporado a Morena, de fracción panista, Justino Arriaga, del estado de Guanajuato, Adán Augusto ofreció a los diputados que “cuándo quieran que les acompañemos en el territorio, ahí estaremos”.

Sobre el nuevo integrante, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, indicó que fueron compañeros diputados en las 61 legislatura y “me consta que es un joven político formado, ha sido tres veces diputado federal, presidente municipal de Salamanca y desde que supimos se iba a incorporar a esta fracción parlamentaria nosotros le reconocemos el gesto y no me toca darte la bienvenida ya te la dieron tus compañeros, pero que sea para seguir abonando por el bien de México”, remarcó.

Adán Augusto dijo a los morenistas que el presidente de la República reconoce a todos y a cada uno, por su trabajo, dedicación, su entrega, compromiso, por estar con el proyecto de transformación nacional:

“Este sin ninguna duda será el año de la consolidación del trabajo legislativo de ustedes, pero de ese ejercicio de trabajo en conjunto, respetuoso de las instancias con el Poder Ejecutivo”.





El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, inauguró la plenaria de los diputados federales de Morena. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

2022, año de logros para Morena: Adán Augusto

Mencionó que el año pasado fue un periodo muy intenso en donde se obtuvo, entre otras cosas, la reforma constitucional a la Guardia Nacional, la reforma a las leyes secundarias en materia electoral, las vacaciones, el cambio de horario,.

“Ustedes dieron muestras de compromiso con el proyecto de nación, por eso ahora en diciembre que hubo la reunión con el presidente de la República, pues se le reconoció su trabajo su dedicación, su entrega”, recalcó.

El secretario de Gobernación expresó que este año desde el punto de vista legislativo hay todavía algunos pendientes, como la ley que regula la protección del espacio aéreo que ya está en comisiones, también la reforma a la ley orgánica de la administración pública federal, que está en Comisión de Gobernación y Población, y la ley del Seguro Social en materia de vivienda.

Indicó que, en este momento, no hay prevista por parte del presidente de la República el envío de ninguna otra iniciativa de reforma constitucional:

“Sí sabemos que ustedes han estado socializando en la posibilidad o analizando de presentar algunas de ellas".

“No quiero extenderme porque Nacho me dijo que no podía más de cuatro minutos, pero vine a ratificarles nuestro afecto nuestro respeto a reiterarles que cuentan con nosotros el presidente de la República está muy al pendiente muy agradecido de la tarea que ustedes hacen día con día y donde ustedes requieran que estemos ahí acompañando ayudando no tengas ninguna duda que así será”.